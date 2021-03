Kirjoitin otsikon mukaisessa mielipidekirjoituksessa (TS 20.3.), että "EMA:n ja THL:n tähänastinen toiminta rokoteturvallisuutemme vaalijana ei anna aihetta epäluottamukselle". Edellisenä iltapäivänä THL oli yhtäkkisesti vaihtanut näkemystään Astra Zenecan rokotteen turvallisuudesta täysin päinvastaiseksi ja hyllyttänyt sen tarkempaa tutkimista varten viikon ajaksi.

Kirjoituksessani totesin, että "uusi tieto voi aina muuttaa tilannetta, jolloin rokote tuleekin hyllyttää". Mutta kummallekin asiantuntijavirastolle on syytä antaa moitteita tiedottamisesta. Kriisiviestinnässä ohje on selvä: kerro kaikki ja kerro heti.

Puhuttaessa ’laskimotukoksista’ sillä ymmärretään yleisesti alaraajatrombeja. Kallonsisäinen laskimosinustrombi on vakavuudeltaan aivan jotain muuta – ja myös huomattavasti harvinaisempi. Sinustrombeja on alle sata vuodessa, alaraajojen laskimotrombeja tuhansia. Kyseessä on kaksi eri tautia eikä tätä kerrottu aiemmin.

Toki syynä voi olla se, että tieto tarkentui vasta ajan myötä virastoillekin. Mutta silloinkin on syytä ihmetellä.

Ruotsi hyllytti Astra Zenecan rokotteen 16.3. ja on syytä uskoa, että tieto perusteista on tullut heti myös Suomeen. Miksi siis kesti vielä kolme vuorokautta, ennen kuin THL teki päätöksensä eikä sinä aikanakaan kertonut, mistä trombeista oli kyse? Kerro heti, kerro kaikki -periaatetta ei noudatettu.

Kaiken kohun keskellä Astran rokote hyväksyttiin USA:ssa todeten, että "rokote on 79-prosenttisen tehokas eikä sillä ole vakavia sivuvaikutuksia". Lisäksi se "suojaa 100-prosenttisesti vakavalta tautimuodolta" ja "vähentää merkittävästi sairaalahoidon tarvetta".

Lauseet perustuvat tehtyyn tutkimukseen, jossa oli 32 000 ihmistä, joista viidennes yli 65 -vuotiaita. Siinä selvitettiin myös verisuonitukostaipumusta eikä yhteyttä löytynyt.

Uusimmat tiedot kertovat puolestaan jo, että tämäkin data voi olla epätäydellinen. Onkin esitetty teoria, että Astran rokote aiheuttaisi erittäin harvoin vakavan autoimmuunireaktion, joka ilmenee juuri hyytymishäiriönä. Mutta onko tapausten määrä lopultakaan merkittävä verrattuna taudin aiheuttamaan vaaraan? Tästä on nyt kyse.

Korona itse aiheuttaa voimakkaan veritulppariskin ja myös vuotohäiriöitä ja siihen on kuollut Euroopassa jo noin miljoona kansalaista. Rokotukseen liittyen nyt puhutaan noin 20 kansalaisesta Euroopassa tietämättä varmasti, onko niiden perusta lopultakaan rokotus.

Astran rokotetta kerrotaan annetun jo 11 miljoonaa. Koronakuolleisuus tehohoidossa on oleellisesti laskenut viime keväästä, kun on opittu ymmärtämään ja hoitamaan koronan aiheuttamat hyytymishäiriöt.

Nyt asiantuntijoiden tulee selvittää, aiheuttaako rokotus sairastumiseen verrattuna vakavamman tilanteen. Ja missä määrin eri rokotteilla on eroa tässä suhteessa? Onko Astran rokote mahdollisesti muita rokotteita ongelmallisempi joillekin ihmisryhmille – miksi ja keille?

Vastaukset eivät todellakaan ole mielipidekysymyksiä. Jos minulle nyt mahdollisuus tulisi, ottaisin tuon rokotteen heti sen tiedon varassa, mikä nyt on. Tunnen turvattomuutta, kunnes minut on rokotettu. Ja syytä on.

Yhteiskuntana emme pääse eteenpäin ennen kuin meidät kaikki on kattavasti rokotettu. Kun alle 15-vuotiaita (16 prosenttia kansasta) ei nyt olla rokottamassa, tulisi käytännössä kaikkien aikuisten ottaa rokote, jotta kattavuus olisi hyvä ja estäisi uudet paikalliset ryväkset.

Korona jää pyörimään maailmaan ja eläminen sen kanssa vaatinee jatkossa vielä uudistettuja rokotuksia. Siksikin rokotteiden turvallisuustaso ja sopivuus eri väestöryhmille on tiedettävä.

Heikki Pälve

(kok)

lääkintöneuvos

Turku