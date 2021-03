Poliisi on ottamassa haalarikamerat käyttöön koko maassa tänä keväänä. Haalarikamera on poliisin työasuun kiinnitettävä erillinen kamera, joka tallentaa päällä ollessaan liikkuvaa kuvaa ja ääntä. Poliisi on koekäyttänyt haalarikameroita Helsingin ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksilla vuodesta 2015.

Haalarikameroihin kohdistuneiden selvitysten perusteella kameroiden käyttö pilottijakson aikana oli vähäistä. Neljän vuoden koekäytön aikana vain neljää haalarikameratallennetta käytettiin todisteena käräjäoikeuden antamassa tuomiossa liittyen vakaviin rikoksiin tai virkamiehen vastustamiseen.

Kamerat eivät myöskään ole estäneet poliisiin kohdistuvaa väkivaltaa, mikä oli tavoitteena silloin, kun kameroista alun perin päätettiin.

Kameroiden perustavanlaatuinen ongelma on kuitenkin se, milloin niillä saa kuvata ja miten kuvatallenteita käsitellään.

Poliisihallitus on julkaissut kuvaamiseen ja tallentamiseen liittyen ohjeen. Kameroita voidaan käyttää päivittäisissä perustehtävissä kentällä, tietyin ehdoin myös kotirauhan suojaamissa paikoissa.

Kuvaamisesta tulee lähtökohtaisesti ilmoittaa kuvattaville, mutta ohje sisältää lukuisia poikkeuksia tähän. Ilmoittamista ei esimerkiksi tarvitse tehdä, mikäli laitteessa käytetään ”aktiivisen toiminnan ilmoittavia ominaisuuksia”, esimerkiksi laitteessa palavaa valoa, joka ilmoittaa kuvaamisesta. Kuvaamisesta voi myöskin ilmoittaa vasta siinä vaiheessa, kun kuvatallenne siirretään poliisin henkilörekisteriin.

Ohjeessa olisi siis paljon parannettavaa kuvaamisen avoimuuden suhteen. Lähtökohdan tulisi olla, että kuvaamisesta ilmoitetaan aina ja mikäli se ei ole mahdollista, ei kuvata.

Myös lainsäädäntö haalarikameroilla kuvaamiseen liittyen on epäselvää. Asiaa on yritetty selventää poliisin sisäisissä ohjeissa, mutta niissäkin todetaan, että esimerkiksi kotirauhan suojaamissa paikoissa kameran käyttö ei ole ongelmatonta.

On täysin mahdollista, että moni poliisi jättää kuvaamatta siksi, että hänelle on epäselvää, milloin ja millä ehdoilla kameralla saa kuvata.

Käyttöön liittyvien ongelmien ohella toinen, vielä suurempi ongelma liittyy säästettyihin tallenteisiin ja niiden julkisuuteen.

Poliisin sisäinen ohjeistus linjaa, että kameroiden tallenteet ovat luonteeltaan yksittäisen poliisin muistiinpanoja, eikä niihin siis voi soveltaa viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lakia ennen kuin ne siirretään poliisin henkilörekisteriin.

Oikeusoppineet ovat esittäneet, että tämä linjaus tulisi testata korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Missä vaiheessa yksittäisellä ihmisellä on oikeus tarkastaa häneen kohdistuva kuvamateriaali?

Tallenteet ovat ongelmallisia myös siksi, että pääsääntöisesti yksittäinen poliisi voi itse päättää, mitkä tallenteet hän säästää.

Haalarikameroita on perusteltu sillä, että ne lisäävät sekä poliisin että kansalaisten oikeusturvaa. Haalarikamera ei kuitenkaan voi käytännössä juuri koskaan turvata kansalaisen oikeusturvaa esimerkiksi tilanteessa, jossa poliisi käyttää kiinniottotilanteessa liikaa voimaa, koska samainen poliisi voi itse poistaa tilanteeseen liittyvän tallenteen. Tämä on omiaan lisäämään kansalaisten epäluottamusta järjestelmää kohtaan.

Haalarikameroiden lainsäädännöllisten ja käyttöön liittyvien ongelmien valossa niiden valtakunnallinen käyttöönotto tulisi pikimmiten kriittisesti uudelleenarvioida. Haalarikameroiden kriittinen arviointi on erityisen tärkeää siksi, että poliisihallituksella on vahva tahto yhdistää tulevaisuudessa haalarikameroihin kasvojentunnistusteknologiaa.

Biometrisen tunnistamisen linkittäminen haalarikameroihin avaisi aivan uusia, vakavia yksityisyyteen liittyviä ongelmia. Miten esimerkiksi turvattaisiin ihmisten vapaus osoittaa yksityishenkilöinä ja anonyymisti rauhanomaisesti mieltään arvokysymyksistä, kun jokainen yksittäinen ihminen olisi tunnistettavissa poliisin kuvaamista tallenteista?

Miten biometrisia tunnisteita sisältäviä tallenteita käsiteltäisiin, kun jo tavallisten tallenteiden käsittely on osoittautumassa näin ongelmalliseksi?

Haalarikameroiden ohella myös kasvojentunnistusteknologiasta on käytävä vakavaa yhteiskunnallista keskustelua ennen kuin harkitsemme antavamme poliisille nykyistä laajemmat oikeudet siihen.

Liisa A. Mäkinen

VTT, tutkijatohtori

Maantieteen ja geologian laitos, Turun yliopisto