Mielipidekirjoituksessa "Onko nuorten urheiluharrastaminen enää pelkkiä tavoitteita ja tuloksia?" (TS 7.3.) pureuduttiin nuorten urheiluharrastamiseen.

Tommi Taljan mielipidekirjoitus on tärkeä – jokainen puheenvuoro lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta ansaitsee paikkansa. Tekstissä tuotiin räväkästi esiin urheiluharrastamisen ongelmakohtia.

Kaikesta en kuitenkaan ole kirjoittajan kanssa täysin samaa mieltä.

Teksti maalaa liian synkkäsävyisen kuvan urheiluseuroista, jotka harrastamista tarjoavat. Nuorten liikunta on suurelta osin ulkoistettu näiden urheiluseurojen vastuulle – heidän tekemänsä työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja useimmiten laadukasta. Seurojen aktiivisuus on tärkeää, kun harrastamisen ongelmia yritetään korjata.

Tavoitteita sisältävä urheileminen on monelle nuorelle tärkeää – on nuoren aliarviointia väittää jotain päinvastaista. Tavoitteellisuuden demonisoinnin sijasta on tärkeää löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat monipuolista ja massoja aktivoivaa liikkumista. Kilpaileminen ja matalan kynnyksen tekeminen mahtuvat saman katon alle, mikäli niin haluamme.

Lasten ja nuorten harrastamisen kipupisteet on tunnistettu jo moneen kertaan – muutoksiakin tarvitaan. Harrastamisen kulurakennetta on uskallettava muuttaa, sillä sosioekonominen jakautuminen on huolestuttavaa. Toiminnassa esiintyvään syrjintään ja kiusaamiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota, muuta vaihtoehtoa ei ole.

Huippu-urheilulla on myös funktionsa yhteiskunnassa, muttei kuitenkaan lasten ja nuorten liikkumista ohjaavana voimana.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kasvattaminen tulevaisuudessa on välttämätöntä. Monipuolisella harrastamisella on tärkeä rooli kyseisessä tehtävässä, siksi sen ongelmakohtiin on tartuttava. Keskustelua kehitykseen johtavista toimenpiteistä on hyvä pitää yllä – mieluiten asiantuntijoiden johdolla ja lasten mielipiteitä kuunnellen.

Lasten harrastaminen on paljon enemmän kuin pelkkiä tavoitteita ja tuloksia – enemmän kuin huippu-urheilu. Siksi sen on oltava mahdollista jokaiselle.

Timo Furuholm

jalkapalloilija ja kahden harrastavan lapsen isä

(vas)