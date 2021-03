Pankkitoiminta Suomessa on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana todella paljon. Pankkien ja viranomaisten, esimerkiksi Kelan, tavoitteena on saada kaikki asiakkaat digitalisoinnin piiriin ja hoitamaan asiansa verkossa itse.

Näin ei voi jatkua ja jonkun tahon on asiaan puututtava.

Kaikilla, varsinkaan iäkkäämmillä asiakkailla, ei ole tietokonetta eikä taitoa hoitaa asioita verkossa.

Neuvotaan, että lapset ja lapsenlapset voivat hoitaa heidän asioitaan. Kaikilla ei ole lapsia, joten heidän kohdallaan tuo ei ole ainakaan mahdollista. Niidenkin kohdalla, joilla on jälkeläisiä, tämä voi olla riski, sillä kaikissa tapauksissa jälkeläisiinkään ei ole aina luottamista.

Nykyisin kaikista pankkikonttoreista ei enää voi nostaa käteistä rahaa ja niissäkin mistä voi rahaa kassalta nostaa, aukioloajat ovat rajallisia tai sitten pitää peräti varata aika, jotta voi hakea omalta tililtä omaa rahaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kaikki vanhemmat ihmiset eivät tätä sisäistä. Seniorikansalaiset eivät ole tällaiseen tottuneet. He haluavat asioida pankkikonttorin kassalla. Vanhemmat ihmiset muistavat hyvin, miten pankkipalvelut ennen toimivat.

Sekin tuntuu ihmeelliseltä, kun kysytään, mihin rahat aikoo käyttää, jos nostaa isomman summan ja mistä on saanut rahat, jos tallettaa isomman summan. Tämä lienee EU:n määräys, mutta tuntuu kuitenkin osasta seniorikansalaisia oudolta, koska kyseessä on oma raha.

Korkeat palvelumaksut taas vaikuttavat pienituloisten eläkeläisten talouteen.

Seniori-ikäisiä on Suomessa paljon, varsinkin pienillä paikkakunnilla. Esimerkiksi Somerolla on yli 65-vuotiaita noin kolmannes eli lähes 3 000 henkilöä. Osa heistä on sellaisia, jotka tarvitsevat henkilökohtaista palvelua eli kansanomaisesti sanottuna ”palvelua nokakkain”.

Asioiden hoito ei kaikilta verkossa onnistu.

Asiakasta tulisi mielestämme kuunnella enemmän, esimerkiksi asiakasraadit voisivat olla hyviä.

Valtion virastojen, kuten poliisin, verotoimiston ja Kelan palvelut pyritään kaikki saattamaan hoidettavaksi digitaalisesti verkossa. Verotoimistoissa ja poliisin sekä Kelan palvelupisteissä on hyvin vähän kasvotusten hoidettavaan palveluun kuuluvaa henkilökuntaa. Lisäksi palvelut on keskitetty vain suurimpiin kaupunkeihin.

Tämä ilmenee siten, että virastoissa kasvotusten suoritettavaan asiakaspalveluun on pitkät jonot ja odotusaika on kohtuuton tai aika pitää varata etukäteen. Monet seniorikansalaiset eivät ole tällaiseen tottuneet.

Olisi vaadittava monien palvelujen tuomista takaisin pienille paikkakunnille, vaikka vain kahtena päivänä viikossa.

Lisäksi viranomaisten palkkaamia bittinikkareita pitäisi ohjeistaa, että sähköisen asiakaspalvelun kehittämiseen liittyvät suunnittelutyöt tehtäisiin asiakas- ja käyttäjäystävällisyys huomioiden. Sähköisen asioinnin pitää olla helppoa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Toivomme toimia ja asioihin puuttumista niin paikallisella kuin valtakunnan tasollakin.

Eläkeliiton Someron yhdistyksen puolesta,

Pertti Tamminen

puheenjohtaja