Nuorten harrastustoiminnan katkeaminen tuodaan huolena esille, mutta senioriliikunnan loppuminen tuntuu unohtuvan uutisoinnista.

Koronapandemia sulki jo vuosi sitten yli 70-vuotiaat koteihinsa ja pakotti lopettamaan senioriliikunnan. Syksyllä toimintaa voitiin ylläpitää, mutta osa osallistujista jäi jo silloin tavoittamattomiin.

Vuonna 2019 yhdistyksemme liikuntaryhmiin osallistuttiin noin 15 000 kertaa, vuonna 2020 noin 8 000 kertaa. Liikuntaryhmiä oli noin 30 viikoittain. Liikunta on kaikille avointa, se on suunnattu nivelrikkoisille, tekonivelleikatuille sekä heille, keitä ennaltaehkäisy hyödyttää.

Suurimpana ryhmänä on vesijumpat, 23 ohjattua tuntia viikossa. Vesijumpalle ei ole korvaajaa. Vesi liikkeen vastuksena on lempeä, mutta tehokas. Nivelrikkokipu ei välttämättä salli muuta tehokasta liikuntaa.

Noin 7 000 liikuntakertaa jäi siis suorittamatta pelkästään Turun Seudun Nivelyhdistyksen toiminnassa.

Liikkumattomuus on erityisen haitallista ikäihmisille, jatkuessaan se aiheuttaa pitkäaikaisen ongelman. Lihasten heikkeneminen lisää kaatumisriskiä, liikkumisen väheneminen jäykistää nivelet ja lisää kipuja.

Ravintoaineet eivät liiku ja sokeriaineenvaihdunta heikkenee, painoa alkaa kertyä. Unohtamatta liikkumattomuuden vaikutusta mielialaan etenkin, jos ryhmätoiminnan päättyminen aiheuttaa samalla sosiaalisen tyhjiön.

Ikäihmisille liikkumattomuuden vaikutukset ovat erityisen merkittäviä. Ennen pitkää kipujen ja yksinäisyyden kehä on valmis ja siitä on yhä vaikeampi päästä pois. Myös sairauksista toipuminen kestää kauemmin, kun pohjakunto on heikentynyt.

Liikkumattomuus heikentää elämänlaatua pitkään ja sen vaikutukset ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä.

Me ja muut järjestökentän toimijat olemme parhaamme mukaan vastanneet kohderyhmien tarpeisiin poikkeusaikana. Toimintaa on rajoitetusti. Siksi olemme tehneet muun muassa liikunnan ohjevideoita ja koonneet niitä yhteen jaettavaksi.

Täysin uusiakin toimintoja on kehitelty, kuten kävelykaveritoimintaa. Ilahduttavaa oli lukea parvekejumpista (TS 14.3.).

Vertaistukitoiminta ei ole jäänyt tauolle, vaan se on mahdollista etäyhteyksin. Etäyhteyden käyttöön annamme ohjausta.

Haluamme kannustaa ikäihmisiä liikkeelle ja yhdistystoiminnan pariin. Voit tarttua rohkeasti puhelimeen ja soittaa yhdistykseesi, kysyä ja pohtia, mitä juuri sinulle olisi tarjolla.

Haluamme herätellä myös päättäjiä ymmärtämään inhimillisen ja yhteiskunnallisen huolen, jonka seniorien liikkumattomuus ja kotiin jääminen aiheuttaa.

Annukka Helander

toiminnanjohtaja

Paula Juvonen

vapaaehtoistyöntekijä

Turun Seudun Nivelyhdistys ry