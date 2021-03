Urheiluseurat ovat koronapandemian takia pahassa ahdingossa. Turun kaupungin tulee kuunnella herkällä korvalla seurojen toiveita.

Me emme saa päästää seuroja kaatumaan. Lasten ja nuorten liikkumattomuus tulee nopeasti hyvin kalliiksi yhteiskunnalle. Meidän on huolehdittava, että uusi sukupolvi löytää urheiluseuroihin. Tulevaisuudessa seurojen ja koulujen väliseen yhteistyöhön on panostettava.

Myös aikuisille seuratoiminta on hyvinvoinnin kannalta äärimmäisen tärkeätä. Niin matalan kynnyksen toimintaa kuin kilpaurheilutoimintaakin on löydyttävä Turusta. Kaupungin tulee kannustaa työpaikkoja ja työntekijöitä liikkumaan.

Urheilu on lapsuudesta asti ollut minulle hyvin tärkeä asia, ehkä jopa tärkein. Urheilun kautta kehittyvät yhteishenki ja sosiaalinen vuorovaikuttaminen, ja ennen kaikkea urheilu on äärimmäisen tärkeä asia jaksamiselle ja ihmiskeholle.

Turussa on tällä hetkellä hyvin liikuntamahdollisuuksia, mutta esimerkiksi pienempiä seuroja ei sovi unohtaa. Heille on myös löydyttävä vuoroja kohtuuhintaan.

Liikuntamahdollisuuksia on myös koko ajan kehitettävä ja Turusta pitää edelleen olla mahdollista ponnistaa maailman huipulle.

Vaikka kuntatasolla on muitakin tärkeitä teemoja, niin urheilua ja liikuntaa ei missään nimessä saa unohtaa.

Olen pelannut jalkapalloa FF Jarossa (Pietarsaari), GBK:ssa (Kokkola), PeFF:ssä (Pedersöre) ja tuomaroinut jalkapalloa kansallisella tasolla. Kuuluin Pietarsaaren Erotuomarikerhoon, Turun Erotuomarikerhoon ja Suomen Palloliittoon. Nykyään autan erotuomareita kehittymään toimimalla erotuomaritarkkailijana kansallisella tasolla Suomen Palloliiton alaisuudessa.

Minulla on myös taustaa tenniksestä. Edustin 15 vuoden ajan Pietarsaaren TKJ:ta ja järjestin myös kansallisia kisoja Pietarsaaressa. Kilpailin itse ympäri Suomea ja juniorirankingissa majailin kansallisella tasolla suhteellisen korkealla.

Pelasin myös noin 8 vuotta salibandyä Jeppis FBC:ssä (Pietarsaari).

Nykyään olen innokas padelin pelaaja ja kuulun PadelParkiin (Turku). Harmittavasti koronan takia kansalliset kilpailut on peruttu enkä vielä ole päässyt pelaamaan virallisia kisoja. Odotan niitä innolla. Padel on muutenkin laji, joka on Suomessa hurjassa nousussa.

Koen, että seuratoiminta on tärkeässä roolissa ja heidän tarpeitansa tulee nyt kuunnella. Liikunta on ennaltaehkäisevä ja loistava keino sairauksien ja mielenterveysongelmien vähentämiseen sekä apuväline syrjäytymistä vastaan. Tehdään Turusta entistä liikkuvampi kaupunki!

Ville Käldström

(r)