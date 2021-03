Tilanne yhteiskunnassamme on varsin hankala ja näkymä tulevaisuuteen monella alalla valitettavan sumuinen. Monet opiskelijat hakevat tällä hetkellä kesätöitä, harjoittelupaikkoja ja lopputyöaiheita. Viesti kentältä on, että näiden mahdollisuuksien saaminen on tällä hetkellä poikkeuksellisen hankalaa.

Nyt pitää kääntää kaikki kivet ja tutkia eri mahdollisuuksia, miten asiassa voidaan edetä. Ymmärrämme monen organisaation hankalan tilanteen, mutta samalla toivomme, että positiivista suhtautumista ja venymistä suhteessa opiskelijoihin löytyisi.

Valmistumiseen tarvitaan riittävästi opintoja, suoritetut harjoittelut ja hyväksytty lopputyö. Mikäli nämä ehdot eivät täyty, ei myöskään työmarkkinoille valmistu osaavaa työvoimaa korvaaman eläkkeelle jääviä ikäluokkia.

Haastamme kaikki työnantajat miettimään, pystyisikö juuri teidän organisaationne auttamaan eri oppilaitosten opiskelijoita. Lyhyempikin kesätyö- tai harjoittelujakso on parempi kuin ei mitään, jos haluamme saada Varsinais-Suomen taas hyvään nousukiitoon koronan jälkeen.

Niko Aaltonen

Turun ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja

(kok)