Varhaiskasvatusta on kehitetty viime vuosina oikeaan suuntaan, ja varhaiskasvatus on tunnustettu osaksi koulutusjärjestelmää.

Turun Sanomien uutisessa 16.3. haastateltu totesi, että varhaiskasvatuksen opettajapulan syynä olisi varhaiskasvatuslaki. Vuonna 2018 säädettiin, että varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden saa ainoastaan yliopistojen opettajakoulutuslaitokselta vuoden 2023 jälkeen. Siihen asti myös ammattikorkeakoulusta valmistuvat sosionomit saavat varhaiskasvatuksen opettajakelpoisuuden.

Väite siitä, että vuoden 2018 varhaiskasvatuslaki olisi syy opettajapulaan, on virheellinen. Opettajapula on vaivannut varhaiskasvatusta vuosikymmeniä.

Vaikka ammattikorkeakoulujen aloitusmäärät ovat moninkertaiset suhteessa yliopistojen opettajakoulutuksiin, pulaa ei ole ratkaistu. Varhaiskasvatuksen laadussa on nähty puutteita nykyisellä henkilöstörakenteella, jossa on vajausta yliopistokoulutuksen saaneista opettajista. Tämän on todennut muun muassa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi.

Syy opettajapulaan juontaa siitä, että yliopistojen koulutusmäärät ovat olleet jo pitkään täysin riittämättömiä. Pahimmillaan varhaiskasvatuksen opettajia koulutettiin yliopistoissa vuosittain vain muutama sata, kun nykyisin sisäänottomäärä on lähes 1 000.

Vuoden 2018 varhaiskasvatuslaki kehittää henkilöstörakennetta oikeaan suuntaan. Varhaiskasvatukselle on asetettu vaativia tavoitteita vaikuttavuuden lisäämiseksi. Pyrkimyksenä on tarjota yhdenmukaisempaa ja laadukkaampaa varhaiskasvatusta kaikille lapsille.

Koska henkilöstörakenne muuttuu, on koulutettava lisää yliopistokoulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia. Kysyntää lisää myös nykyisen henkilöstön eläköityminen.

Jutussa mainitut joustavat koulutuspolut ovat ratkaisu pahimpaan pulaan, mutta eivät pysyvä ratkaisu. Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen aloituspaikkoja ja myös varhaiskasvatuksen maisteri- ja erityisopettajakoulutusta on lisättävä yliopistoissa pysyvästi.

Tarvitaan pitkäjänteinen suunnitelma opettajien saamiseksi ja yliopistokoulutuksen rahoittamiseksi. Tässä auttaisi opettajarekisteri, jota parhaillaan selvitellään.

Ammattikorkeakoulut voivat jatkossa keskittyä sosionomin koulutuksen ja osaamisen edistämiseen sekä myös sosiaalihuollon ja lastensuojelun osaajapulan korjaamiseen.

Varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen kannalta ratkaisu ei siis ole palata vanhaan ja palauttaa sosionomeille opettajankelpoisuus. Oikea ratkaisu on lisätä varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä yliopistoissa. Lisäksi on parannettava opettajien palkkausta ja kiinnitettävä huomiota työoloihin sekä turvattava opettajien edellytykset tehdä opettajan työtä.

Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, että heikko palkkaus, epäselvät tehtäväkuvat ja niukat resurssit lisäävät varhaiskasvatuksen opettajien lähtöhalukkuutta. Työnantaja on näiden ongelmien ratkaisemisessa keskeisessä asemassa, mistä myös haastateltu ammattiliiton edustaja olisi voinut muistuttaa.

Anitta Pakanen

puheenjohtaja, Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL

Minttu Ilveskivi-Hentilä

erityisasiantuntija, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ