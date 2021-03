Vuodenkulku on taas siinä mallissa, että kevät on odotettavissa parin viikon sisällä, ellei mitään tavatonta satu. Kirkkovuodessa ollaan yhtä lailla matkalla kohti kevään suurta kristillistä juhlaa, pääsiäistä. Itse asiassa, varsinkin ottaen huomioon koko kristikunnan käsityksen, on kysymyksessä kirkkovuoden suurin juhla, jota ilman ei olisi muitakaan kristillisiä juhlapäiviä.

Yleensä juhliin valmistaudutaan sitä huolellisemmin, mitä tärkeämmästä juhlasta on kysymys. Tuskinpa kukaan menee esimerkiksi Linnan juhliin välinpitämättömänä arkirynttyyt päällään. Ja jos menee, niin ei pääse sisälle.

Jos jo yksilötasolla näin ymmärretään valmistautumisen tärkeys, kuinka paljon enemmän se pitäisikään käsittää kristikunnan kollektiivissa.

Suurin osa kristikuntaa viettääkin ennen pääsiäistä asianmukaista valmistautumisaikaa, jota kutsutaan paastonajaksi. Katolisille, ortodokseille ja muillekin vanhoille kirkoille paastonajalla on Jeesuksen esimerkin antamalla pohjalla syvä konkreettinen ja hengellinen anti. Paastoaminen kurittaa omia laiskistuneita tottumuksia samalla kuin se antaa rauhan mietiskellä elämän keskeisiä kysymyksiä.

Me olemme tässä suhteessa unohtaneet ja menettäneet paljon. Lutherin sanat paastoamisen hyödyllisyydestä yllä mainitussa tarkoituksessa on laistettu viittaamalla siihen, että Luther toisaalta suomi pakkopaastoa. Näin olikin, mutta kuten sanotaan, "lasta ei pidä heittää pesuveden mukana". Ollaan vain vapaita kristittyjä, mutta positiivisesti vapautettuja hyviin töihin, kilvoitukseen, rakkauteen, sananharjoitukseen, meditointiin, paastoon…

Tiedän, että kaikkea voidaan vastustaa ja syitä voidaan aina löytää vastustukselle. Niinpä esimerkiksi paastoa on sanottu "vain ulkonaiseksi tavaksi, joka ei ketään pelasta".

Toisaalta kuitenkin, elämässä on aina sellaisia hengellisesti kuivia aikoja, joiden yli on mahdollista päästä muistaen vanhaa sananlaskua: "Varjele tapaa, niin tapa varjelee sinua"!

Jos meillä on valmiutta kohdata elämämme kokonaisuutena, niin siihen kuuluu todellakin paljon enemmän asioita, kuin olemme ehkä ajatelleet äkkiseltään.

Uskoakseni tähän viittaa Raamatun sana: "Koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä hyvää on"!

Hyvää paastonaikaa ja tulevaa pääsiäistä!

Terhomatti Hämeenkorpi

rovasti emeritus

Turku