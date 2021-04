Koronaepidemian alkamisen jälkeen moni asia on toisin myös saaristossa, jonne on tulvinut väkeä ympäri vuoden enemmän kuin ehkä koskaan. Väkiluku on kääntymässä pieneen nousuun, etätyöntekijöitä on siellä sun täällä ja uusia yrityksiä syntyy.

Tulevaisuudenuskoa on, keskellä mitä kamalinta maailmanlaajuista kriisiä.

Pandemia on tuonut mukanaan myös kauan kaivattua digiloikkaa, myös paikalliseen päätöksentekoon.

Itselläni on pienen saaren asukkaana, valtuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä ollut ennen välillä melkoisia ongelmia päästä kotiin pitkien kokouksien jälkeen Paraisten kaupungintalolta. Kun lossi ei enää kulje klo 21:n jälkeen, pitää keksiä muita konsteja.

Esimerkiksi kulkeminen jäällä pilkkopimeässä, potkukelkalla täydenkuun loisteessa tai suksilla lumipyryssä olivat ikimuistettavia hetkiä, mutta on niissä omat haasteensa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Minulle ja monille saaristolaisille koronapandemia on tuonut suunnatonta helpotusta moneen asiaan. Etäkokouksien ansiosta ei tarvitse enää lähteä tunteja tai jopa päiviä kestäneille kokousmatkoille ja kiinnostavista webinaareista voi nauttia lähtemättä minnekään.

Koska yhteydet ovat saaristossa paikoittain heikot, meillä ei ole kaupungin etäkokouksien aikana video käytössä (vain nimenhuudon aikana), ja siksi esimerkiksi me valtuuston jäsenet emme ole kohta vuoteen tavanneet kasvotusten emmekä ole juurikaan nähneet toisiamme edes "ruudussa". Tämä on sinänsä huono asia tietysti, mutta pakon sanelema.

Etäkokouksien ansiosta ei tarvitse enää lähteä tunteja tai jopa päiviä kestäneille kokousmatkoille.

Välillä on melkoista säätämistä kun yhteys pätkii, mutta siihenkin olemme jo tottuneet. Verrattuna ensimmäiseen kokoukseen viime keväänä, jolloin puolet valtuustosta oli alussa "väärässä" kokouksessa, sujuu nykyään tämäkin arki paljon paremmin.

Kun pandemia hellittää, niin muun muassa Paraisten kaupungissa on voitava järjestää hybridikokouksia niin, että kaikki jäsenet, jotka niin haluavat, ovat kokouksessa läsnä ja muut osallistuvat etänä. Ongelmana ovat ainoastaan suljetut lippuäänestykset, jolloin pitää olla paikalla, mutta sellaisia on hyvin harvoin. Oikeita tapaamisia voi järjestää tarpeen mukaan.

Tämä käytäntö on demokratian kannalta tärkeä, koska silloin voivat saaristolaisetkin helpommin osalllistua päätöksentekoon. Eikä tästä ole haittaa myöskään esimerkiksi kiireisille yrittäjille tai pienten lasten vanhemmille. Lisäksi kuntalaiset voivat seurata valtuuston kokouksia kotisohvaltaan.

Digiloikan kaikki edut on hyödynnettävä, mutta paljon parempia yhteyksiä tietysti tarvitaan. Siihen voi muun muassa valtio vaikuttaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Nina Söderlund

valtuutettu, Ramsön saari Nauvossa

(vas)