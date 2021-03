Raitiotie on hanke, josta on helppo muodostaa mielipide. Todellista vaikutusta talouteen ja kaupunkiin ja sen tulevaisuuteen ei sen sijaan ole helppo ymmärtää, edes päättäjien. Vaikutukset ulottuvat vuosikymmenien päähän ja heijastuvat lukemattomille eri alueille, sillä kyse ei ole vain liikenteestä vaan koko kaupunkimme kehityksestä ja tulevaisuudesta.

Mielipide tämän tyyppisissä vaikeissa ja monimutkaisissa asioissa muodostetaan helposti tunteella tai henkilökohtaisiin kokemuksiin perustuen. Harva voi rehellisesti todeta ymmärtävänsä täysin kaikki raitiotien rakentamiseen vaikuttavat seikat ja muodostavansa mielipiteen ilman tunteilua ja mutua.

Juuri tästä syystä asiasta on kysytty jo useampaan kertaan maan parhailta ammattilaisilta ja korkeasti koulutetuilta puolueettomilta asiantuntijoilta, jotka osaavat sysätä tunteen syrjään ja luottaa kovaan dataan.

Raitiotien rakentamista on selvitetty vuosia, ellei vuosikymmeniä. On selvitetty vaikutusta kaupunkirakenteeseen, talouteen, kulkutapaosuuteen ja ympäristöön. On vertailtu vaihtoehtoja ja mietitty reittejä.

Selvityksissä on hyödynnetty laajaan dataan perustuvia laskentamalleja, tietokonesimulaatioita sekä kokemuksia muista Turun kokoisista kaupungeista.

Kaikki tehdyt selvitykset ovat olleet enemmän tai vähemmän yksimielisiä siitä, että raitiotie on kannattava ja paras ratkaisu Turun joukkoliikenteen selkärangaksi ja talouden kasvun vauhdittajaksi. Muut teknologiat tai näköpiirissä olevat innovaatiot eivät ole osoittautuneet vaihtoehdoiksi.

Kaikki nämä selvitykset löytyvät Turun kaupungin verkkosivuilta sekä nopeasti sisäistettävinä tiivistelminä että laajempina kokonaisuuksina.

On ollut hienoa seurata, kuinka moni raitiotietä vastustanut päättäjä on pikkuhiljaa kääntynyt sen kannattajaksi. Mielipiteen muuttumisen taustalla ovat olleet laajat selvitykset, jotka eivät jätä varaa tulkintoihin.

On tullut selväksi, että mitä pidempään asian kanssa vetkutellaan, sitä enemmän Turku menettää tuottoja. Ja mitä pidempään rakentamisen kanssa jahkaillaan, sitä kalliimmaksi rakentaminen tulee, kun talous pääsee koronavuosien jälkeen taas vauhtiin.

Kun teet päätöstä kunnallisvaaleissa ja mietit kantaasi raitiotien rakentamiseen, tutustu materiaaleihin. Jos et ehdi tai halua tutustua, kysy onko ehdokkaasi tutustunut. Jos ehdokkaasi on tutustunut ja on edelleen sitä mieltä, että nämä laajat selvitykset ovat väärässä, on syytä huolella miettiä, minkälaiseen kokemukseen ja asiantuntemukseen kielteinen kanta perustuu vai onko mielipide muodostettu tunteella.

Kun on kyse yhdestä Turun historian suurimmista hankkeista, ei kenelläkään ole varaa tehdä päätöksiä tunteella vaan järjellä, asiantuntijoita kuunnellen.

Tero Rantaruikka