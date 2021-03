"Lisää totuuksia kannabiskeskusteluun" -mielipidekirjoituksessa (TS 13.3.) esitettiin joukko väitteitä, joihin vastaan vain lyhyesti.

Kieltolaki on synnyttänyt kaksi ansaintalogiikaltaan näennäisen vastakkaista liiketoimintaa: kansainvälisen järjestäytyneen huumerikollisuuden ja huumeiden vastaisen kriminaalivalvonnan ja siihen kytketyn järjestökentän. Näillä on kuitenkin yhteisenä intressinä nykyisen tilanteen jatkuminen.

Yhdysvalloissa kieltolain ympärille on rakennettu byrokratia, johon kuuluu huumepoliisi DEA, huumeriippuvuuden kansallinen instituutti NIDA ja valkoisen talon huumetoimisto ONDCP, jonka yksi ohjelma on presidentti Reaganin kaudella vuonna 1988 perustettu The High Intensity Drug Trafficking Areas, HIDTA, jonka Coloradon alaosaston tietoja professori Martti Vastamäki jakaa mielipidekirjoituksissaan.

Suuri yleisö varmaan haluaisi vihdoin nähdä ne tutkimustulokset, jotka osoittavat rankaisevan huumepolitiikan toimivan. Poliisin tilastot osoittavat huumerikosten jatkuvaa kasvua ilman, että huumeiden saatavuudessa on tapahtunut vähenemistä.

Rikoslain yleistävyys ja huumepoliisin sekä siihen sidoksissa olevan järjestökentän jakama kannabisvalistus eivät ole toimineet. Sen sijaan on syntynyt ristiriitaisten tietojen hetteikkö ja aivan turha vastakkainasettelu viranomaisten ja huumeiden ja erityisesti kannabiksen käyttäjien välillä.

Meillä on jo yksi hyvin paljon julkisuutta saanut tapaus, jossa järjestäytynyt huumerikollisuus soluttautui ylimpään poliisijohtoon. Onko sitten oikein käyttää Veikkaus Oy:n kanavoimia peliriippuvaisten rahoja ristiriitaisen tiedon levittämiseen ja siten huumerikollisuuden tukemiseen?

Keskustelussa huumausaineiksi luokiteltujen aineiden haitoista ja valvonnasta tuskin mikään muu aiheuttaa yhtä paljon ristiriitaa kuin kannabis. Jos väitetään kannabiksen olevan yhtä vaarallista kuin subutex, sen saattaa lukea, että subutex on yhtä haitatonta kuin kannabis.

On huonoa huumepolitiikkaa levittää hyvää tarkoitusta eli symbolisia viestejä varten laadittua ristiriitaista tietoa samalla kun politiikan kohteet eli nuoriso tarkistaa faktat netistä. Sieltä netistä sitten löytyy vaikka mitä aineita kotiin toimitettuna niin, että alaikäiset saavat niitä helpommin kuin alkoholia.

Alkoholin ja tupakan myynnissä valvotaan ikärajoja ja sitä kautta on vuosien mittaan onnistuneesti saatu nuorisoa raitistumaan ilman rankaisemista. Miksi näitä keinoja ei voi soveltaa kannabikseen?

Risto Mikkonen

VTK

Turun seudun kannabisyhdistyksen puheenjohtaja