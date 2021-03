Ajoittain kuulee kannanottoja, joissa kyseenalaistetaan rajoitustoimenpiteitä perustuen Suomen sairaaloiden verraten vähäiseen covid-19-positiivisten potilaiden määrään. Terveydenhuolto näyttäytyy tällöin kuin kaukoputkella katsoen, yhdestä alueesta tulee erittäin näkyvä mutta kokonaisuus katoaa.

Korona koettelee koko terveydenhuollon palvelujärjestelmää, sillä työtehtävien kokonaismäärä on lisääntynyt kaikissa yksiköissä ja ammattiryhmissä. Painetta aiheuttavat muun muassa jatkuva lähityö ja suojautuminen, koronajäljitys, raportoinnin lisääntyminen, eristysjärjestelyt, rokotukset ja tehtäväsiirrot.

Omaolo-ohjelman kautta tehdyt covid-19-oirearviot välittyvät terveydenhuoltoon, jotta oireisille voidaan varata aika näytteenottoon. Ajan varaa terveydenhuollon ammattilainen, joka myös soittaa oirearvion tehneelle antaen lisäohjeita.

Testausta on lisätty moninkertaiseksi viime kevääseen verraten, minkä vuoksi tarvitaan enemmän laboratoriohenkilökuntaa sekä näytteenottoon että analytiikkaan.

Vastausten odottaminen aiheuttaa vaikeasti ennakoitavia työntekijävajauksia myös terveydenhuollossa. Äkillisten karanteenien paikkaus hoidetaan vakituisen henkilökunnan joustoilla, eli vuoroja vaihtamalla tai tekemällä toinen työvuoro oman perään.

Positiivisesta vastauksesta alkaa koronajäljittäjän työ. Juuri jäljityksen avulla tartuntaketjuja voitaisiin katkaista, sillä tietämättään altistuneet ehtivät ennen oireiden kehittymistä tartuttaa muita. Terveydenhuollon henkilökuntaa on siirretty koronajäljittäjiksi ja tällä hetkellä rekrytoidaan myös muita, sillä alan ammattilaisia ei ole riittävästi saatavilla.

Positiivinen testitulos laukaisee normaalin koronajäljityksen lisäksi jäljitysketjun myös sairaalan sisällä, jolloin esihenkilöt kartoittavat kaikki työntekijän kontaktit.

Päivittäiseen toimintaan on tullut runsaasti muutoksia ja lisäyksiä. Jokaisen terveydenhuoltoon yhteyttä ottavan potilaan kanssa käydään läpi koronariskiä kartoittava tarkistuslista ja tiedot kirjataan potilastietojärjestelmään. Oireiset hoidetaan tulosten saapumiseen saakka kuin he olisivat covid-19-positiivisia.

Terveydenhuollon kuormaa ei voi mitata seuraamalla vain sairaalapotilaiden määrää.

Hoitotyö on ihmisen vierellä tehtävää työtä, johon suojaetäisyys sopii huonosti tai ei ollenkaan. Silti kaikessa potilaan tai asiakkaan luona tapahtuvassa asioinnissa käytetään suojavarustusta; perushoidossa, ruuan tuomisessa ja viemisessä, siivouksessa, lääkityksen ja nesteytyksen toteuttamisessa, mittauksissa.

Covid-19-rokotukset aloitettiin terveydenhuollosta, jotta sairastuneita hoitamaan riittää henkilökuntaa. Rokottajat ovat terveydenhuollosta ja heidän työpanoksensa taas pois jostain muualta.

Koronan aiheuttama poikkeustilanne on aaltoillut jo vuoden ja terveydenhuolto on mukautunut. Alalla on jo aiemmin ollut vetovoimavaikeuksia, joihin on pikkuhiljaa havahduttu, kun hakijoita avoimiin tehtäviin ei ole enää löytynyt entiseen tapaan.

Terveydenhuollossa eri yksiköissä työskentely vaatii asiantuntijuutta. Tietoliikennetekniikan insinööri ei voi hypätä suoraan biotekniikkainsinöörin tehtäviin, eikä kuntouttavassa työssä työskentelevä sairaanhoitaja leikkaussaliin tai teholle. Äkillisen toimenkuvan vaihdoksen mielekkyydestäkin voidaan olla montaa mieltä, vaikka terveydenhuollon työntekijät ovat keskimäärin hyvin sitoutuneita työhönsä.

Rajoitukset koettelevat meitä kaikkia ja voivat tuntua ylimitoitetuilta, varsinkin jos omassa lähipiirissä ei ole sairastuneita. Ne ovat siitä huolimatta parhaan mahdollisen, tällä hetkellä saatavan tiedon perusteella tehtyjä ratkaisuja, joilla pyritään pitämään tilanne hallinnassa ja varmistamaan terveydenhuollon kantokyky.

Kuntavaalien siirtäminen on pieni asia terveyttä ja elämää uhkaavan tartuntataudin rinnalla.

Käytä maskia, pidä huolta turvaväleistä ja noudata viranomaisohjeita kontaktien välttämisestä. Silloin terveydenhuolto pystyy tekemään työnsä jatkossakin ja huolehtimaan sinusta ja läheisistäsi.

Riikka Taina, Nina Kallio, Jutta Ekman, Marja Virtanen

