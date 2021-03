Suomen jätelaki uudistuu. Lain muutoksen taustalla ovat EU:n jäsenmailleen asettamat tavoitteet kierrätyksen lisäämiseksi. Jäsenmaiden tulisi nostaa kierrätysaste 55 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Kierrätysastetavoitteet tulevat nousemaan edelleen 60 prosenttiin vuonna 2030 ja 65 prosenttiin vuonna 2035.

Tämä yhdyskuntajätteen kierrätysaste kertoo, miten suuri osa jätteestä hyödynnetään materiaalina jätteiden kokonaismäärästä. Yhdyskuntajätettä ovat niin asumisessa syntyvä jäte kuin siihen rinnastettava hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvä jäte.

Lakimuutoksen vuoksi asukkaiden jätehuolto on lähivuosina muutosten edessä. Tavoite jätemäärän vähentämiseksi on tärkeä ja siihen kannattaa kiinnittää huomioita. Parhaimmillaan jätemäärän vähentäminen ja kierrätyksen lisääminen voi näkyä myös pienempinä jätehuoltomaksuina.

Kuljetusjärjestelmään kohdistuu paikallisia ja valtakunnallisia muutospaineita. Kiinteistöliitto on esittänyt kantansa paikalliseen ja valtakunnalliseen valmisteluun kiinteistönhaltijan kuljetusjärjestelmän paikallisen harkinnan säilyttämisen puolesta.

Kansalliset tavoitteet kierrätysasteen nostoon ja jätemäärän vähentämiseen edistyvät paremmin, kun kiinteistönhaltijoilla ja asukkailla on mahdollisuus olla itse mukana kehittämässä palvelua ja siten oppia, sekä tehdä tarvittavia muutoksia.

Valinnanvapauden rajoittaminen ei ole paras keino edistämään vapaaehtoisen kierrätysasteen nousua.

Lainsäädännön arviointineuvosto julkaisi 15.2.2021 lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelaiksi. Arviointineuvosto on arvioinut myös esitettyä kuljetusratkaisua.

Lakiesityksessä kuntien vastuuta kuljetusten kilpailutuksessa olisi lisätty. Arviointineuvoston mukaan on jäänyt epäselväksi, ylittävätkö uuden kuntien laajempaan vastuuseen perustuvan järjestelmän hyödyt sen aiheuttamat kustannukset.

Lakiesitysluonnoksessa todetaan, että eri kuljetusjärjestelmien vaikutuksesta jätteiden lajittelun ja kierrätyksen tehokkuuteen ei ole kattavaa tietoa. Molemmissa järjestelmissä on alueita, joilla päästään korkeisiin kierrätysasteisiin ja toisaalta on myös alueita, jolla kierrätys on keskimääräistä vähäisempää. Määrällisten laskelmien puute vaikeuttaa kokonaisarvioinnin tekemistä asiasta.

Arviointineuvosto kiinnitti huomiota myös kuntien kilpailutusosaamiseen. Arviointineuvosto totesi, että lakiesityksessä on tunnistettu riski jätteiden kuljetusten keskittymisestä, koska kunnan kilpailutusten laatu vaikuttaa oleellisesti alueella toimivien kuljetusyritysten määrään.

Kuntien kilpailutusosaaminen ja kyky parhaiden käytäntöjen omaksumiseen korostuisi jatkossa. Onko tätä kilpailutusosaamista kunnissa?

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tulisi säilyttää kiinteistönhaltijan vapaus valita palveluntarjoajansa ja pitäytyä kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen tekemisestä ennen uuden jätelain voimaantuloa.

Juuso Kallio

toiminnanjohtaja

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi