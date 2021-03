Alan kirjoittaa. Kirjoitan pitkään ja hartaasti. Varmistan, että vastaan jokaiseen kysymykseen ja kosketan jokaista väitettä. Tarkistan, ettei tule kirjoitusvirheitä. On aika lähettää vastaus, mutta en lähetä sitä, vaan poistan koko jutun ja unohdan asian.

Tunnistatko itsesi tästä? Tämä kuvastaa minua aika usein ja olen ymmärtänyt, että tämä on suhteellisen yleinen ilmiö, ainakin ihmisillä jotka kaihtavat konfliktia. Minä olen aina kaihtanut konflikteja. Pidän itseäni diplomaattisena enkä halua rähistä asioista toisille.

Aktivoiduttuani enemmän Twitterissä marraskuun 2020 jälkeen olen kohdanut hyvin usein aika kärkästä ja joskus jopa asiatonta keskustelua.

Miksi emme voi tulla toimeen toistemme kanssa ja käyttäytyä asiallisesti?

On yksi asia väitellä ihmisen kanssa kasvokkain ja aivan toinen asia väitellä ihmisen kanssa sosiaalisessa mediassa.

Tämä väittely kyberavaruudessa on yleistynyt valtavasti kuluneen vuoden aikana, sillä olemme joutuneet viettämään entistä enemmän aikaa kotonamme, usein koneiden ääressä, emmekä mielellään saisi nähdä ihmisiä kupliemme ulkopuolella.

Osaammeko enää keskustella kasvokkain muiden kanssa?

Toisen oikein tulkitseminen on vielä vaikeampaa internetin välityksellä, jos ei ole kyseessä videoyhteys. Hyvä esimerkki asiasta, jota on lähes mahdotonta viestittää tekstin avulla, on sarkasmi.

Kun olemme sarkastisia puheen välityksellä, äänensävymme poikkeaa useimmiten normaalista aika paljon, ja tämä mahdollistaa sarkasmin havaitsemisen. Äänensävyn muutos ei ole mahdollista, kun kirjoitat vastausta vaikka Twitterissä tai Facebookissa.

Sitä ei välttämättä käsitä, ellei näe nauhoitusta itsestään, miten paljon eleitä ja kehonkieltä käytämme yksinkertaisessa kommunikaatiossa. Nuo kaikki jäävät pois sosiaalisessa mediassa.

Viimeisen vuoden aikana on ollut paljon puhetta yleisistä käytöstavoista, etenkin netissä. Ylen toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan peräti 60 prosenttia suomalaisista kokee Suomen keskustelukulttuurin menneen huonompaan suuntaan. Neljä viidestä suomalaisesta kaipaa mediassa ja sosiaalisessa mediassa lisää kunnioitusta muita ihmisiä kohtaan. Neljännes suomalaisista ei halua osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, sillä he pelkäävät muiden reaktioita.

Se, että olemme eri mieltä jostain asiasta ei tarkoita, etteikö asiasta pitäisi voida keskustella asiallisesti, joko netissä tai kasvotusten.

Suurimman osan yllä olevasta kappaleesta otin Erätauko-säätiön nettisivuilta, jossa he kertovat ”Hyvin sanottu – kunnioittavasti keskusteleva Suomi” -hankkeesta. Tämä hanke on minusta erinomainen ja juuri sitä mitä keskustelukulttuurimme tarvitsee.

Haluaisin voida hyvin mielin väitellä ihmisten kanssa, pelkäämättä heidän reaktiotaan. On erittäin tärkeää, että yhteiskunnasta löytyy eriäviä mielipiteitä, mutta se, että olemme eri mieltä jostain asiasta ei tarkoita, etteikö asiasta pitäisi voida keskustella asiallisesti, joko netissä tai kasvotusten.

Oma tietämättömyys ei saisi myöskään olla este keskusteluun osallistumiselle. On täysin hyväksyttävää olla tietämättä jotain ja arvostettavaa, jos myönnät, ettet tiedä jotain sen sijaan että yrität uskotella tietäväsi jotain. Näin voimme auttaa toinen toisiamme oppimaan lisää ja parantamaan tapaamme keskustella.

Ensi kerralla kun keskustelet jonkun toisen kanssa, joko kasvokkain tai netissä, huomioi vastapuolta enemmän. Anna tämän esittää mielipiteensä täysin, keskeyttämättä häntä, ja mikäli jokin asia jää epäselväksi, pyydä selvennystä.

Ilmoita mikäli et tiedä jotain jostain asiasta, äläkä oleta asioita turhaan.

Kommunikaatio on ihmisille elintärkeää, ja olisi kiva, jos kaikille voisi jäädä mahdollisimman hyvä mieli keskustelun päätteeksi.

Kehukaamme ja auttakaamme toisiamme.

Miika Alhopuro