Se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa. Nyt älähti kestävyysasiantuntija Liisa Kolehmainen Oatly Oy Ab:stä (”Kasviperäinen ruoka on kuin onkin ympäristöteko”, TS 21.2.). Koska kirjoitus kyseenalaisti mielipidekirjoitukseni (”Kasviperäinen ruokako aina ympäristöteko”, TS 16.2.) tietolähteitä ja toi keskusteluun mukaan argumentteja, jotka eivät siihen kuulu, minun on pakko vastata.

Olen tehnyt empiiristä tutkimusta, jonka lähes kuka tahansa voi toistaa ja saada samoja tuloksia. Koska olen vanha, tarvitsen suurennuslasin saadakseni selvää tuoteselosteista; nuoremmat pärjäävät pelkillä silmillä.

Ja totta, ruuanlaittoon käytettävissä kauravalmisteissa – toivottavasti tämä termi on korrekti – on vaihtelevia määriä kauraa. Eniten on muun muassa Oatlyssä eli Liisa Kolehmaisen mainitsema 9–10 prosenttia. Pienin määrä on 1 prosentti, ja monet näiden kahden välillä.

Ja kyllä, palmuöljyä löytyy monesta, etenkin, jos tutkimus ulotetaan paksumpiin ruuanlaittoon tarkoitettuihin, uskallanko sanoa smetanan tyyppisiin valmisteisiin. Kun siirrytään tutkimaan erilaisten vispien ja kastikkeiden sisältöä, palmuöljyä löytyy aina vain runsaammin.

Tosin Oatly on pyrkinyt pääsemään eroon pahamaineisesta palmuöljystä korvaamalla sen kovetetulla kookosrasvalla, mikä onkin piirun verran pienempi pahis.

Ilmeisesti lähiruoka ei ole Kolehmaisen mielestä ympäristöteko, koska hän vähättelee kuljetuksen osuutta ruuan ilmastovaikutuksesta. Hänen mukaansa se on tyypillisesti noin kymmenesosa. Kuljetuksessa siis 10 prosenttia on vähän, mutta kauratuotteessa, jonka tuotenimikin viittaa kauraan, se onkin paljon.

Totta, valitettavasti sademetsiä ja luonnonarvoja tuhotaan myös muuten kuin palmuöljyn tuotannossa, mm. soijan, avokadon ja jopa huonekalujen tuotantoa varten. Mutta mitä tekemistä sillä on tässä keskustelussa? Pienentääkö se jotenkin esimerkiksi puheena olevien kauratuotteiden hiilijalanjälkeä? Siis näin: Joku on näköjään raahannut vanhan pesukoneensa metsään. Sittenhän minäkin voin tehdä niin.

Myöskään sademetsien hakkaaminen lihakarjan kasvatusta varten ei kuulu tähän keskusteluun, vaikka aiheena olisi laajemminkin kasviperäisen ruuan hiilijalanjälki – eikä se kuuluisi mukaan edes silloin, vaikka aiheena olisi kotimainen lihankasvatus.

Heli Caselius

VTM, eläkeläinen