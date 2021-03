Keväällä 2020 korona sulki nuorilta monet palvelut ja paikat, joissa nuorilla on ollut mahdollisuus kasvuun ja toimintaan turvallisen aikuisen läsnä ollessa. Tilanteen ja siihen liittyvän epävarmuuden jatkuessa perheet ovat ilmaisseet esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, miten haastavaa arjesta on tullut ja miten yksin osa perheistä on jäänyt eristäytymisen ja epävarmuuden jatkuessa.

Lapset ja nuoret ovat tämänhetkisen tiedon mukaan yksi niistä ryhmistä, joita korona eniten koettelee. Niin viranomaisten kuin kansalaistoimijoidenkin tulisi erityisesti ottaa toiminnassaan huomioon tämän ryhmän haavoittuvuus ja oikeus erityiseen tukeen ja suojeluun.

Kaikkien nuorten parissa työskentelevien tulisi pohtia, miten olisi mahdollista järjestää toiminnot niin, että jokaiselle nuorelle turvataan oikeus läsnä olevaan ja välittävään aikuiseen myös virka-aikojen ulkopuolella.

Nuoren tarve apuun ei rajoitu kello 8–16 väliselle ajalle. Erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin voi tulla tilanteita, joista nuori ei selviä omin voimin. Tämän olemme saaneet todeta useaan otteeseen Punaisen Ristin Nuorten turvatalolla sen kolmekymmentävuotisen historian aikana.

Turvatalon työntekijät ja vapaaehtoiset ovat kulkeneet useamman tuhannen nuoren kanssa hetken matkaa, tukien ja auttaen sekä nuoria että heidän perheitään ja lähiyhteisöjään myös iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Tilapäinen majoitus, keskusteluapu sekä muihin tuen tarpeisiin räätälöidyt työmuodot ovat vuosien varrella kehittyneet ja muotoutuneet tilanteen mukaan, joustavasti ja ajan henkeä seuraten.

Päätimme heti viime keväänä koronarajoitusten alettua laajentaa Nuorten turvatalon aukioloaikoja niin, että saatoimme tukea ja neuvoa nuoria ja perheitä vuorokauden ympäri.

Palvelemme Turussa toistaiseksi 24/7, mikä toivoaksemme sekä lisää nuorten mahdollisuuksia että madaltaa kynnystä yhteydenottoon. Meidät löytää verkosta sekä sen lisäksi meillä on ovi auki ja tarjolla kuppi kuumaa nuorille ja heidän perheilleen silloin, kun arkeen tarvitaan kanssakulkijaa.

Mikään taho ei kuitenkaan yksin pysty vastaamaan nuorten tuen tarpeeseen. Julkisen sektorin ja kansalaisjärjestöjen pitkäjänteinen yhteistyö on edellytys sille, että voimme auttaa nuoria ja perheitä silloin kun he apua eniten tarvitsevat. Jokaisella nuorella ja hänen läheisellään on oikeus turvallisiin ihmisiin ja yhteisöihin!

Marina Stubb

johtaja

Susanne Etholen-Rättö

koordinaattori

Punainen Risti Nuorten turvatalo Turku