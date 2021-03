Viime vuonna näihin aikoihin piti viettää puolison syntymäpäiviä. Päätettiin pitää ne pienessä piirissä ja kutsua lähipiiriä sitten, kun on parempaa tietoa koronatilanteesta. Ei sitten ole kutsuttu kun on se korona.

Piti käydä tapaamassa vanhoja tuttuja kesemmällä. Ei sitten käyty, ehkä käydään "sitku" tilanne on parempi.

Kesällä piti olla luokkakokous, siirrettiin parempaan aikaan, seuraavaan kesään ("sitku"...) Ainakin yksi on joukostamme poistunut tänä aikana.

Opintojen aloituksesta tuli kuluneeksi 60 vuotta. Perinteinen kurssitapaaminen siirrettiin puhelinkokoukseksi. Yksi kavereistani ilmoitti olevansa niin huonossa kunnossa, että ei jaksa puhua puhelimessa. Keskustelin kuitenkin hänen puolisonsa kanssa ja sovittiin, että tapaamme myöhemmin.

– Soitin silti kaverilleni; en kuitenkaan enää tavannut häntä, kävin kyllä hautajaisissa laskemassa kukan.

Kovin moni asia on siirtynyt "sitku" -aikaan: kesän pyöräretki, syksyn lomamatkat, käynti teatterissa, tutustuminen ystävien uuteen asuntoon, joulun sukulaisvierailut.

Turhat ostosreissutkin ovat jääneet tekemättä kuten myös monien yhdistysten kokoukset ja kahvitilaisuudet. Kuoron harjoitukset siirtyvät, siirtyvät, siirtyvät… Odotetun joulukonsertin sijaan tuli pienen odotuksen jälkeen lipun hinnan palautus. Teatterikäynti peruuntui, lipun hintaa tai korvaavaa näytöstä taidetaan joutua odottamaan pitkään.

Nuorison jaksamisesta on kannettu aiheellista huolta. Tärkeät elämän taitepisteet uhkaavat heiltä jäädä kokonaan väliin – se on surullista.

Mutta kyllä monet ikääntyneetkin ovat satunnaisissa kohtaamisissa kertoneet, että jaksaminen on koetuksella. Rokotuksiakin, joiden toivottiin hiukan helpottavan elämää, on joutunut odottamaan puhelin kourassa viikkokaupalla ja Naantalissa odotellaan edelleen. Onneksi (?) on totuttu odottamaan.

Odottamaan sodan loppumista, säännöstelyajan päättymistä, Helsingin olympialaisia, oppikoulun pääsykokeita, peruskoulun tuloa, opintotukijärjestelmää, terveyskeskusta ja sen palveluja ja lopulta eläkkeelle pääsyä.

Me sota-ajan lapset taidetaan olla sitku-ihmisiä, joiden vuoro on aina jonon hännillä.

