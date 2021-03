Olen seurannut tiedotteita. Tuli ohje poistaa penkit kauppakeskuksista ynnä muista julkisista paikoista.

Meitä liikuntavammaisia on jonkin verran ja meidän on toisinaan syystä tai toisesta pakko asioida ko. paikoissa.

Osa meistä käyttää sauvoja tai keppejä apunaan ja jos on rollaattori, niin siinä voi tietysti levähtää hetken. Itsellä on sauvat, kun ne on helppo kuljettaa mukana.

Minulla on paha astma ja kävellessä on syytä pysähtyä johonkin levähtämään ja huokaisemaan varsinkin yskänpuuskan kohdatessa (naamari käytössä).

Meitä liikuntavammaisia on jonkin verran.

Toissa lauantaina koin itse hyvin vaikeana tilanteen, kun penkkejä ei ollut.

Minkälaisella todistuksella voimme istahtaa hetken jossain jos löytyy joku paikka, käykö invapysäköintilappu?

Meidät on eristetty ja unohdettu. On asioita, joita ei joku toinen voi hoitaa.

Astmaatikko