Mistä on tullut tämä hallituksen ja hallinnon paniikki koronan hoidossa? Juurisyy siihen, josta ei kukaan uskalla ääneen sanoa, on EU:n luokaton rokotepolitiikka, johon Suomi on ankuroinut koko rokoteohjelmansa.

On todella vakavaa, että hallituksemme pitää infotilaisuuksia ja yrittää peittää epäonnistumistaan rajoituksilla. Ei ongelmat ratkea selittämällä ja kansalaisia harhauttamalla.

Hallituksen pitää nopeasti tehdä päätös kansallisesta rokotehankinnasta, koska EU ei sitä pysty hoitamaan.

Lisäksi on surullista seurata STM:n ja Avin kiistelyä. Miksi tehdään kiireellä "huonoa" lainsäädäntöä kun se on laadittu kuitenkin siten, että Avi viranomaisena joutuu lakia toteuttamaan ja toimeenpanemaan. Ei STM sitä lain mukaan voi tehdä.

Hallituksella on nyt tärkeämpääkin tekemistä kuin seisoa loputtomissa koronan infotilaisuuksissa. Annetaan työrauha niin kansalaisille, yrityksille kuin lakia toteuttaville viranomaisille alueellisten tarpeiden mukaan. Nyt tämä vaikuttaa valtakunnan, jota ei enää ole, toiminnalta.

Suomen talousasioitakin pitää hoitaa ja luoda toimintaedellytyksiä yrityksille, mahdollistaa työpaikkoja tai ainakin turvata niiden säilyminen. Nykyinen toiminta ei sitä luo, vaan estää työn tekemisen ja asiakkaiden palvelemisen.

Työn tuloksilla tämäkin pandemia on maksettava – ei ole muuta todellista vaihtoehtoa.

Olavi Nummela