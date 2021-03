Sanna Marinin hallitus nostaa oppivelvollisuusikää, sillä jokaiselle nuorelle halutaan varmistaa toisen asteen tutkinto. Uudistus on lupaus, että hallitus luottaa nuoriin ja panostaa heidän tulevaisuuteensa.

Oppivelvollisuusuudistus tarkoittaa konkreettisesti sitä, että oppivelvollisuusikä nousee 18 ikävuoteen. Velvoite kohdistuu ennen kaikkea nuoren ympärillä oleviin aikuisiin eli opettajiin, opinto-ohjaajiin ja muihin nuoren matkaa tukeviin ammattilaisiin: uudistuksen myötä säädetään selkeät vastuut siitä, millä taholla kulloinkin on vastuu nuoren ohjaamisesta opintiellä eteenpäin.

Perusopetuksen järjestäjän tehtävä on varmistaa, että nuori pääsee aloittamaan toisen asteen opinnoissa, ja siitä eteenpäin vastuu on toisen asteen koulutuksen järjestäjällä eli ammatillisella oppilaitoksella tai lukiolla. Mikäli vahvempi tukiverkko on tarpeen, vastaa nuoren ohjaamisesta aina viime kädessä asuinkunta.

Merkittävä ja monen nuoren elämään vaikuttava näkyvä muutos on se, että uudistus tuo mukanaan myös maksuttomat oppimateriaalit ammattioppilaitoksiin ja lukioihin. Jatkossa nuoren ja hänen perheensä ei tarvitse murehtia, onko oppikirjoihin, parturivälineisiin tai kokkitakkeihin varaa.

Hallitusohjelmassa on sovittu, että uudistuksen kustannukset korvataan kunnille ja koulutuksenjärjestäjille täysimääräisesti. Resurssien riittävyyttä myös seurataan vuosittain.

Uudistus tulee voimaan ikäluokka kerrallaan, eli ensimmäisenä sen piiriin pääsevät tänä keväänä ysiluokkansa päättävät nuoret. Niin ikään maksuttomuus koskee ensivaiheessa vain heitä.

Kunnat valmistelevat parhaillaan oppimateriaalihankintoja. On ensiarvoisen tärkeää, että uudistukseen osoitetut rahat käytetään viisaasti.

Anna Mäkipää

opetusministerin erityisavustaja

kaupunginvaltuutettu (vas)