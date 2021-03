Esittävän taiteen koronarajoitukset ovat olleet äärimmäisen tiukkoja, tiukempia kuin lähes millään muulla alalla. Esityskeikkojen ja lipputulojen kadottua kulttuurilaitosten valtionosuuksien piirin ulkopuolella toimiville esittävän taiteen ammattilaisille ei ole jäänyt käytännössä mitään tulonlähdettä.

Miksi Turun kaupunki ei tee elettäkään auttaakseen tässä?

Helsingin kaupunki myönsi taiteelle ja kulttuurille kolmen miljoonan euron ylimääräisen tukipaketin. Päätöksessä näkyy selvästi ymmärrys tilanteesta ja tunnustetaan velvollisuus tarttua toimeen viivyttelemättä. Poikkeuksellinen erityisavustus haluttiin kohdistaa juuri taiteen ja kulttuurin vapaalle kentälle, jotta kaupunki voi jakaa riskiä yhdessä toimijoiden kanssa.

Uusimman Teatteri & Tanssi + Sirkus -lehden pääkirjoituksessa Nina Jääskeläinen ja Minna Tawast allekirjoittavat Helsingin päättäjien viestin: "Korkeakoulutetut freelancenäyttelijät ja -tanssijat, sekä lähes kaikki sirkustaiteilijat ovat ottaneet vastaan koronarajoitusten alalle aiheuttaman iskun kaikkein ankarimpana".

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Valtio on ottanut tilanteen vakavasti ja tarttunut osaltaan toimeen. Vuoden 2020 aikana freelancereille on jaettu apua noin 17 miljoonaa euroa. Nyt odotetaan eduskunnan päätöstä lisätalousarvioon suunnitellusta 15 miljoonan euron tukipaketista, joka kuitenkin tulee jakaantumaan tuhansille eri alojen freelance-taiteilijoille.

Freelancerien tulonmenetykset ovat vuoden aikana kuitenkin kivunneet jo kauas yli 100 miljoonaan euroon.

Esimerkkinä apua saaneista organisaatioista Turussa perustettu nukketeatteriammattilaisten verkosto Aura of Puppets ry sai koronatukea valtiolta 60 000 euroa, joka on yhdistyksen toimesta kohdennettu kokonaisuudessaan koronatilanteesta pahiten kärsivien eli freelance-taiteilijoiden työllistämiseen.

60 000 euroa on pieni apu 66-henkiselle ammattilaisjoukolle, joka on jo vuoden kituuttanut ilman tuloja, mutta pienikin apu on hartaasti odotettu ja sen merkitys on paljon euromäärää suurempi. Suurempien organisaatioiden ja yritysten kautta tuet ja lisärahoitukset eivät yleensä saavuta freelancereita.

Jos Turku todella haluaa juhlistaa kulttuuripääkaupunkivuoden 10-vuotispäiviä, tarvitaan tekoja.

Valtion antamat tuet eivät ole riittäviä, jolloin kuntien on myös otettava vastuuta.

Rahaa on. Tai olisi, jos Turun kaupungilla olisi tahtoa. Kuntien budjeteissa kulttuuri edustaa usein muutamaa prosenttia.

Turun kaupungin avustukset taiteen vapaan kentän taiteilijoille ovat jo valmiiksi olleet mikroskooppisen pieniä ja pysyneet saman suuruisina jo vuosia.

Vuodelta 2020 Turun kaupungin kulttuurimäärärahoja on Ylen uutisten 28.2. mukaan jäänyt käyttämättä yli 2,2 miljoonan euron edestä. Kuitenkaan taiteilijoiden työmäärä ei ole vähentynyt, vaan ennemmin kasvanut luotaessa vaikeassa tilanteessa jatkuvasti uusia tulonhankkimisen muotoja tyhjästä.

Kuluvana vuonna varoja jäänee käyttämättä niin ikään huomattava summa.

Muissa kunnissa ja kaupungeissa, kuten Jyväskylässä on tilanne tunnistettu ajoissa, ja siihen on Helsingin tapaan reagoitu lisäämällä ylimääräisiä avustuksia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Samaan aikaan niin kaikki tutkimukset kuin Turun kaupungin vapaa-aikatoimen johtaja Minna Sarteskin toteavat ykskantaan suurimpien häviäjien ja pulassa olijoiden olevan juuri yksittäiset taiteilijat, tai tarkemmin sanottuna, taidekentän freelancerit.

Kulttuuripääkaupunkivuoden juhlavuoden hyvät aikeet, kauniit puheet ja satunnaiset, pääosin yhteisöille suunnatut projektiavustukset eivät helpota perustoimeentulostaan kamppailevan freelancerin todellisuutta.

Jos Turku todella haluaa juhlistaa kulttuuripääkaupunkivuoden 10-vuotispäiviä, tarvitaan tekoja. Turun kaupunki ei voi enää kierrellä vastuutaan. Rahaa on, ja sitä täytyy nopeasti ja runsaskätisesti jakaa niille, jotka sen ansaitsevat ja tarvitsevat.

Taiteen freelancerit tarvitsevat koronatukea kipeästi ja nopeasti. Vain näin voidaan taata Turun kulttuurin kärjen selviäminen korona-ajan yli sekä mahdollistaa uskottavan juhlavuoden järjestäminen ja Turun säilyminen aitona kulttuurikaupunkina.

Antti-Juhani Manninen

hallituksen puheenjohtaja

Aura of Puppets ry