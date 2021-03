Samalla, kun pihoilla ja puutarhoissa odotetaan jo innoissaan uutta kasvukautta, saattaa monella kalvaa takaraivossa huoli luonnon hyvinvoinnista.

Ympäristöahdistus voi sisältää monenlaisia tunteita – voimattomuutta, suuttumusta, vihaa ja turhautumista. Lisäksi reaktiona voi olla luonnon hätätilan vähättely tai jopa asian kieltäminen.

Ympäristöahdistus on kuitenkin samalla myös toivon siemen ja siinä mielessä hyvä asia.

Yksilöiden kokema ympäristöahdistus kertoo meille, että jotain on pielessä. Hankalien tunteiden ansiosta alamme ymmärtää, että meidän tulisi yhteiskuntana tehdä valtava korjausliike.

Ei riitä, että syömme kerran viikossa kasvisruokaa tai lajittelemme muovit eri roskakoriin pahvien kanssa, olemme paljon kokonaisvaltaisemman muutostarpeen edessä. Kokonaisvaltainen muutos tarkoittaa, että muutos tapahtuu kaikilla luontoa kuormittavilla elämän osa-alueilla, myös kotiemme puutarhoissa.

Ihmisen mielestä toimiva puutarha ei välttämättä ole hyvä muulle luonnolle. Kaunis piha on sellainen, jossa on runsasta ja monilajista elämää sekä turvapaikkoja harvinaiseksi käyneille luonnonkasveille, ötököille ja eläimille.

Toiminta ehkäisee voimattomuuden tunnetta ja me onnelliset, joilla on oma piha, olemmekin hyvässä asemassa – meillä on mahdollisuus vaikuttaa luonnon hyvinvointiin aivan suoraan.

Jätetään turhat myrkyt kauppoihin, viljellään itse siemenestä, suositaan kotimaassa kasvatettuja taimia, kierrätetään, valitaan perhoskasveja ison nurmikon sijaan, ei asfaltoida pihaa ja mikä tärkeintä – annetaan myös luonnonkasvien ja vanhojen puiden kasvaa.

Ei hoideta liikaa, olipa kyse omasta pihasta tai metsästä. Tervetuloa uusi puutarhakausi!

Leena Koivula

sosiaalipsykologi VTM