Epähuomiossaan Ulla Achrènilta (TS 2.3.) jäi ilmeisesti huomaamatta, että olen itse ammattikorkeakoulun opiskelija. Harhaanjohtavuus terveydenhoitoveron ja sen suuruuden yllättävyydestä ammattikorkeakouluopiskelijoille ei ole mahdollista asian omakohtaisen tuntemukseni ja muilta oppilailta saamani palautteen pohjalta.

Achrèn myös kirjoitti virheellisesti, että opiskelijan terveydenhuoltopalvelut ovat maksaneet aiemmin AMK-opiskelijoille. Tämä ei pidä paikkaansa. Perusterveydenhoitopalvelut ovat olleet maksuttomia Turun AMK:ssa. AMK-opiskelijat kuuluivat Turussa samaan opiskelijaterveydenhuollon piiriin kuin lukion ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opiskelijat.

AMK-opiskelijoiden siirtymistä YTHS:n piiriin perustellaan yhdenvertaisuudella yliopisto-opiskelijoiden kanssa. Sanotaan myös, että palvelut ovat laajemmat.

Tämä on totta, mutta se ei tästäkään huolimatta ole peruste opiskelijoiden pakolliselle terveydenhoitoverolle. Vero koskee myös opintojen ohella töitä tekeviä, jotka eivät ole oikeutettuja opintotukeen. Palvelun kuuluisi olla maksutonta kaikille opiskelijoille tai vähintään perustua palvelun tarpeeseen.

YTHS:n terveydenhoitopalvelut ovat lähteneet vuoden vaihteessa takkuavasti liikkeelle. Tämän on todennut myös YTHS:n johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi (Yle 15.1.). Tuolloin puhelinjonojen kerrottiin olevan jopa kolme päivää. Vielä nyt maaliskuussa varoitetaan kahden päivän takaisinsoiton odotusajasta.

YTHS ei ole myöskään päivystysyksikkö. Kiireellistä hoitoa tarvitsevan on myös jatkossa otettava yhteyttä kunnan päivystykseen.

Opiskelijoiden taloudellisessa asemassa on paljon parannettavaa. Tämän osoittavat myös Kelan julkaisemat tilastot vuodelta 2019. Entistä vaikeammaksi opiskelijoiden tilanteen on tehnyt vuoden kestänyt etäopiskelu.

Opiskelijoita tuetaan myös ateriatuella, mutta tämän hyödyntäminen on ollut useimmille mahdotonta etäopiskelun aikana. Ateriatuki on osaltaan helpottanut opiskelijoiden riittävää ja monipuolista aterian saantia, joka myös on edellytys terveydelle. Monelle tämä on ollut päivän ainoa lämmin ateria opiskelijan tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi.

Tämä kaikki tulisi myös huomioida päätösten teossa ja verotusten alulle laitossa.

Paula Hiltunen

(ps)

insinööriopiskelija, Turun AMK