Turun Sanomat uutisoi 6.3. Liedon kirkon laajennusosan, niin kutsutun Leipähuoneen kohtaamasta viranomaisvastustuksesta. Asia on nyt Liedon kunnan maankäyttöpäällikön käsissä ja ratkaistavana.

Haluamme Liedon seurakunnan päättäjinä tuoda esille muutaman lisähuomion poikkeamishakemuksen tueksi.

Kunta on viime vuosina kehittänyt keskusta-aluetta ja ilmaissut haluaan asemakaavan muutostarpeista. Myös seurakunta haluaa osaltaan olla mukana ja tarjota alueen asukkaille palveluja ja kohtaamispaikkoja.

Monimuotoisesti ja esteettömästi palveleva kaunis kirkkomme on alueen kehittämisen näkökulmasta tärkeä kohde.

Leipähuone (45 neliömetriä) on alueen kokonaisuuden kannalta ja rakentamisen vaikutuksiltaan vähäinen ja voitaisiin ratkaista poikkeamisena, jos tahtoa vain on. Leipähuoneen rakentaminen ei johda kirkkoalueella muuhun laajempaan rakentamiseen, vaan mahdollistaa seurakunnan toiminnalle tärkeän kirkon monipuolisen käytön.

Leipähuoneen rakentaminen ja poikkeusluvan myöntäminen ei myöskään aiheuta kaavoitukselle ongelmaa eikä mitenkään estä alueen myöhempää suunnittelua ja järjestämistä.

Leipähuone on arkkitehtonisesti korkeatasoinen, sijoittuu luontevasti kokonaisuuteen ja tuo 2020-luvun ajallisen kerroksen rakkaaseen kirkkoomme.

On syytä kysyä, voiko viranomaispäätöksillä pysäyttää esteettömän wc:n toteutumisen kirkkoon ja onko tämä päätös edes YK:n vammaisoikeusyleissopimuksen mukainen?

Liedon seurakunta tarvitsee Leipähuoneen. Kaavat ovat ihmisiä, ei itseään varten. Kaavoihin on elämän ja olosuhteiden muuttuessa voitava tehdä harkittuja muutoksia.

Liedon kirkon remontti käy esimerkillisestä, tarkoin harkitusta muutosprosessista, jossa on aktiivisesti osallistettu seurakuntalaisia läpi koko prosessin. Merkityksellistä on myös se, että seurakunnan luottamushenkilöt ovat olleet yksimielisiä kirkon remonttipäätöksissään. Liedon seurakunnalla on koko kirkon tuki.

Liedon kirkon laajentaminen oli mahdollista 1900-luvulla, miksei siis myös 2020-luvulla?

Seurakunnan puheenjohtajisto

Seppo Mikkonen, Soili Leppänen, Riina Kolkkala, Pentti Nieminen