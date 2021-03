Merkinnät Omakannassa koronatestin kohdalla ovat virheellisiä – miksi merkataan oireiksi vääriä tietoja?

Kun sanon oireeksi päänsärky, niin tiedoissani lukee ”flunssan oireet”. Kun sanoin oireeksi oksennus, niin tiedoissani lukee ”oksennus ja ripuli”. Mielestäni pitäisi kirjata vain ne oireet, jotka on ilmoitettu, koska muuten informaatiosta tulee virheellistä ja mahdolliset tutkimukset potilastiedoista vääristyvät.

Myös positiivisen testituloksen saaneeseen otetaan puhelimitse yhteyttä joskus liian hitaasti. Tiedossani on nyt kaksi tapausta: positiivinen tulos torstailta ja yhteydenotto sunnuntaina sekä positiivinen tulos lauantaina ja yhteydenotto tiistaina.

Oireet ovat toki alkaneet aikaisemmin kuin positiivinen tulos, ja viive altistuneiden tavoittamiseen on melko pitkä.

Kuinka monta jäljittäjää työskentelee koronajäljityksessä Turun alueella? Onko tarkoitus kouluttaa lisää jäljittäjiä ja palkata heitä lisää, jotta jäljitys tapahtuisi nykyistä tilannetta nopeammin?

Harmillista on myös se, miten eri paikoista saa erilaisia ohjeita karanteeniin. Terveyskeskuksen työntekijän oletus oli kolme viikkoa karanteenissa, jos samassa asunnossa yhdellä on ollut positiivinen tulos, mutta hän pyysi tarkistamaan asian kuitenkin tartuntataudeista vastaavilta, joiden oletus oli kaksi viikkoa.

Kun ihmettelin aikojen eroja, niin hän totesi, ettei pysytä perässä, kun THL koko ajan muuttaa määräyksiään.

Toki sain sellaisen tärkeän informaation, että ennen karanteenin loppumista meille soitetaan ja tarkistetaan tilanne ja joko puretaan karanteeni tai pidennetään sitä.

No, näitä puheluita odotellessa ehtii miettiä kaikki epäkohdat. Tärkein koronan ehkäisyväline taitaa tosiaan olla ihmisten oma valveutuneisuus ja omaehtoiseen karanteeniin meneminen, koska virallinen karanteenimääräys tulee niin pitkällä viiveellä.

Toki taustalla on taatusti taloudellinen problematiikka, koska tartuntatautipäivärahaa saa ilmeisesti vasta virallisesta karanteeniin asettamisesta. Siten jokainen, joka on vapaaehtoisesti karanteenissa, on halpa vaihtoehto yhteiskunnalle.

Toisaalta ne, jotka eivät mene karanteeniin vapaaehtoisesti vaan vasta, kun se on pakolla määrätty, tulevat hyvin kalliiksi yhteiskunnalle. He ehtivät huonolla tuurilla tartuttaa useita.

Ongelmana ovat myös ne henkilöt, joiden työsuhde on Suomessa, mutta paperiasiat jääneet hoitamatta. Näillä työntekijöillä on pelkona, ettei tule palkkaa ja pahimmassa tapauksessa ei hoitoa.

Kun tyttäreni meni Espanjaan töihin, hän sai aloittaa firmassa vasta, kun kaikki paperiasiat oli hoidettu oikein Espanjan päässä. Näin ei tapahdu kaikille Suomeen tuleville työntekijöille.

Nyt maksamme kalliisti muun muassa tuosta vuosia kestäneestä tilanteesta, jossa työskentely Suomessa on tehty mahdolliseksi ilman, että firmat ovat hoitaneet kaikki työntekijöidensä paperiasiat.

Esimerkkinä tästä: Olen soittanut varatakseni koronatestiaikaa jollekin ystävälle ja kuullut toisessa päässä kysymyksen siitä, että kyseessä on ilmeisesti henkilö, jolla ei ole Suomen Kela-korttia? Ne joilla ei ole, mihin he menevät?

Eveliina Suvitie