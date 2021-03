Oli todella surullista lukea mielipidekirjoitus Turun kotihoidosta (TS 2.3.) otsikolla ”Turun kaupungin kotihoito on uppoava laiva”.

Kirjoitus kertoo osaltaan siitä, että emme ole kotihoidon johdossa onnistuneet viestimään henkilöstöllemme riittävästi tehdyistä uudistuksista ja todellisesta juurisyystä: pahasta työvoimapulasta koulutetuista lähihoitajista.

Henkilöstöpula on valtakunnallinen ongelma – niin kunnilla kuin yksityisillä toimijoillakin. Tällä hetkellä Turun kaupungin kotihoidossa on avoinna 28 lähihoitajan vakanssia, jotka ovat koko ajan rekrytointiprosessissa. Rekrytoinnit eivät vain tuota tulosta, sillä hakijoita ei yksinkertaisesti ole.

Olemme lähellä vastaavaa tilannetta, joka Helsingin kotihoidossa on jo käynnissä. Siellä henkilöstöä ostetaan yksityisiltä toimijoilta työvoimavuokrauksen lisäksi.

Vuokratyövoiman käyttö ei kuitenkaan ole kestävä ratkaisu tilanteen korjaamiseksi. Siksi etsimme koko ajan muita keinoja tilanteen ratkaisemiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi ostopalvelujen lisääminen asiakkaille sekä henkilöstörakenteen keventäminen niin, että lähihoitajia korvattaisiin osittain hoiva-avustajilla.

Olemme kehittäneet Turun kotihoitoa työvoimapulasta huolimatta monella tavalla. Meillä käynnistyi jo vuonna 2019 kotihoidon kehittämishanke, jonka työskentelyyn osallistui koko henkilökunta edustuksellisella menetelmällä.

Työpajoissa asetimme yhdessä henkilöstön kanssa tavoitteet vuosille 2020–2021. Tavoitteet määriteltiin sen mukaisesti, miten ne muun muassa jakautuvat tuottavuuteen, asiakkaisiin, henkilöstön hyvinvointiin ja työelämänlaatuun. Yhdessä asetimme kolme teemaa: itseohjautuvuus, kannustinmallit ja esimiestyön tukeminen.

Itseohjautuvuuden pilotointi alkoi marraskuussa Paltan ja Pansio-Jyrkkälän kotihoidossa. Itseohjautuvat tiimit muodostetaan nykyisten omahoitajaryhmien pohjalta. Tavoitteena on henkilöstö- ja asiakaskokemuksen sekä tuottavuuden parantaminen. Henkilöstön osalta tavoitteena on, että jokaisella on vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä, työn monipuolisuus lisääntyy ja tätä kautta työtyytyväisyys paranee.

Parempaa asiakaskokemusta tavoittelemme hyvällä asiakastyön suunnittelulla, jossa asiakkaan tarpeet ja toiveet otetaan entistä paremmin huomioon.

Esimiehet ovat luoneet oman työnsä tueksi yhtenäisiä toimintamalleja ja selkiyttäneet tavoitteita. Esimiesten ryhmävalmennukset ovat jo käynnissä.

Syksyllä tehdyn Kunta10-henkilöstökyselyn perusteella työntekijöidemme kokemuksessa oman työn palkitsevuudesta on tapahtunut hienoista kehitystä. Kokemus stressistä ja työpaineista on vähentynyt. Myös mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin on lisääntynyt.

Eniten positiivista kehitystä on tapahtunut johtamisen mittareissa. Päätöksenteon oikeudenmukaisuus koetaan parempana. Lähiesimiehet kannustavat itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyön tekemiseen.

Kysely osoittaa, että olemme oikealla suunnalla.

Tärkein omaa työtäni ohjaava tekijä on henkilöstön työhyvinvointi. Kirjoittajan kommentti ”johtoportaan haluttomuudesta vaikuttaa hoitajien työhyvinvointiin” on minulle täysin vieras. Ilman hyvinvoivia työntekijöitä ei kotihoidon palveluja ole. Siksi käymme koko ajan keskusteluja henkilöstömme kanssa.

On myös muistettava, että Turun kaupungin kotihoidon asiakkaat ovat asiakastyytyväisyyskyselyssä todenneet olevansa todella tyytyväisiä saamiinsa palveluihin.

Anne Vuorinen

avopalvelujen johtaja

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala