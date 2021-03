Sydänpotilaat on unohdettu ryhmä koronarokotusohjelmassa, kirjoitti nimimerkki väliinputoaja ja kardiologian emeritus professori Markku Niemi (HS 2.3.) mielipidekirjoituksissaan.

Kiistaton tosiasia on, että koronaviruskuolemat sydän- ja verisuonitaudeissa nousevat keskeiseen asemaan munuaissairauksien, kroonisen keuhkosairauden ja vaikean diabeteksen sekä syöpäsairauksien kanssa. Kaikki nämä, sydänsairauksia lukuun ottamatta, kuuluvat THL: n rokotusohjelman ensimmäiseen, vakavaan riskiryhmään.

Miksi sydänsairaudet eivät tähän ryhmään kuulu? Ei edes vakavat?

Nuorten sydänsairaiden (alle 50 v) Fb ryhmässä asia herätti keskustelua. Koetaan, että jatkuvasti on tilanteita, joissa sydänsairauksia pidetään ikäihmisten sairauksina.

Onko rokotusohjelmaa laadittaessakin ajateltu, että sydänsairaat tulevat rokotettua jo, kun ikäihmiset rokotetaan?

Nuorilla ja keski-ikäisillä on sydänsairauksia laidasta laitaan, myös niitä erittäin vakavia, jopa henkeä uhkaavia. Moni tämän ikäryhmän sydänsairaista on lisäksi vanhempi alaikäisille lapsilleen.

Koko koronapandemian ajan ovat viralliset tahot sivuuttaneet hiljaisuudella meidät nuoremmat riskipotilaat.

Suojautuminen on vaikeaa esimerkiksi lapsiperheissä. Otammepa lapsen kotiopetukseen tai annamme käydä koulussa teemme aina tietoisen riskin. Vaakakupissa on lapsiemme hyvinvointi ja oikeus koulunkäyntiin, ja toisaalta oma henki. Me perheelliset, vakavasti sairaat, emme voi ajatella vain itseämme.

Entäpä sydämensiirtoa odottavat potilaat? Heidät rokotetaan, mikäli ovat alle 50-vuotiaita, viimeisessä ryhmässä ennen muuta väestöä. He eivät kuulu tämän rokotusohjelman mukaan vakavan riskin potilaisiin.

Niin kuin tiedämme, ei sydänsiirrettä kuitenkaan kovin terveet ihmiset odota.

Miksi kukaan ei pitänyt meidän sydänsairaiden puolta? Luotettiinko, että kyllä THL sanelee tahdin, joka on kaikille tasapuolinen ja huomioi jo tiedossa olevat riskit?

Miksi sydänliitto ei ottanut kantaa? Eikö rokotusohjelma herättänyt edes liitolla ajatusta, että missä on sydänpotilaat?

Luotettiinko taas siihen ajatukseen, että nehän on jo ensimmäisessä aallossa iän puolesta rokotettu?

Päivi Marjanen

Sirpa Viitikka

Outi Perälä

Ilkka Pilpola

Nuoret Sydänsairaat, Kuriton Sydän -Facebook-ryhmien puolesta