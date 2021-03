Urheiluseurassa harrastaminen vaatii harrasta sitoutumista. Ei voi vain harrastella ja höntsäillä, vaan täytyy sitoutua ja suunnitella. Täytyy treenata ja asettaa tavoitteita.

Hauskanpito on toissijaista, sillä vain voittamista ja menestymistä mitataan. Nuoret joutuvat valitsemaan joko tavoitteellisen harrastamisen tai harrastamatta jättämisen.

Urheiluseuraharrastukset kallistuvat vuosi vuodelta. Syntyy kierre, jossa rahalle odotetaan yhä enemmän vastinetta, mikä pakottaa urheiluseurat panostamaan enemmän, mikä nostaa harrastamisen hintaa, mikä saa vanhemmat vaatimaan enemmän vastinetta.

Kierrettä ruokitaan vuosittain sukulaisille syydettävillä isoisän pipareilla ja yötä myöten leivotuilla buffettimokkapaloilla.

Miksemme voi antaa lasten nauttia urheilusta ilman, että tuomme sinne aikuisten maailmasta tutut rutiinit, tavoitteet ja aikataulut?

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Mikä on syy sille, että jaamme maamme lohkoiksi ja jatkosarjoiksi ja pakotamme lapsemme maakuntamatkailemaan turnausten perässä, kun tiedämme, että jo 14-vuotiaista joka viides on lopettanut urheiluseuraharrastuksensa? Lopettamisen ajankohta vain aikaistuu vuosi vuodelta ja joka viides harrastaja on kokenut henkistä väkivaltaa urheiluharrastuksensa parissa. Näillä on yhteys.

Onko tämä kaikki sen arvoista, että Huuhkajat lentävät EM-kisoihin kerran vuosisadassa ja yleisurheilijat voittavat nykyään kesäolympialaisista nolla kultamitalia vuodesta toiseen?

Työelämän tavoitteellisuus ja vastineen vaatiminen ovat valuneet urheiluharrastuksiimme jäädäkseen, mutta meidän on opittava keskustelemaan nuorten ja lasten kanssa siitä, miksi harrastamme ja miten harrastamme.

Urheilu ei saa muodostua saarekkeeksi, jossa vallitsee omat säännöt. Ei voi olla niin, että henkinen väkivalta, syrjintä ja häirintä ovat ihan ok, kunhan parhaat pärjäävät ja saavat peliaikaa.

Pysähtykäämme ja kysykäämme lapsilta, miksi urheiluseurat ovat olemassa. Jos loisimme lasten ja nuorten kanssa nyt urheiluseuraharrastamisen uudestaan, tekisimmekö siitä juuri tällaisen kuin se on nyt?

Tuskin.

Tommi Talja

Urheiluintoilija, KK