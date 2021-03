Nirinari

Pandemia on koskettanut koko maailmaa. Se ei ole vain jonkun tietyn ihmisryhmän ongelma ja kiusa. Jokainen meistä on vastuussa omasta onnellisuudestaan. Vastuuta ei voi sysätä maan hallituksen vastuulle, joka yrittää parhaansa mukaan löytää ratkaisuja pandemian keskellä.



YTHS:n tilanne on parannus toisilla ja huononnus toisille. Aikaisemmin palveluita tarjottiin vain yliopisto-opiskelijoille ja nyt myös AMK-opiskelijat kuuluvat palveluiden piiriin. Huononnus siis yliopisto-opiskelijoille ja parannus AMK-opiskelijoille, eikö? Resurssien riittävyyttä olisi varmasti voinut tarkistaa ennen muutosta, mutta kuten tapana on, ensin mennään perse edellä puuhun. Vasta sen jälkeen aletaan ihmetellä asiaa tarkemmin.



Opintojen joustavoittamisesta ja opintoihin liittyvien tavoitteiden osalta olen samaa mieltä kirjoittajan kanssa. Pandemialla on ollut vaikutusta myös näihin asioihin ja niidenkin osalta pitää löytyä joustoa valtion taholta.

