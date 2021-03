Työpäiväni päätteeksi pyyhin potilaiden verta ja sylkeä visiiristäni. Lisäksi turvanani koronaa vastaan on muoviessu ja maski, jonka hyöty tässä taistossa vielä viime keväänä oli THL:n mukaan niukka.

Influenssaa vastaan hammashoidon henkilökunta on velvoitettu ottamaan jokavuotinen rokote, jotta voimme suojata riskiryhmään kuuluvia potilaitamme, mutta koronarokote näyttää olevan poikkeus.

Itse asiassa monet potilaat toteavat, että meidäthän on varmasti jo rokotettu koronaa vastaan. Ei ole. Terveysasemalla on sen sijaan rokotettu lääkärit ja muu henkilökunta, vaikka he eivät edes osallistuisi covid-19-tautiin sairastuneiden tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tutkimiseen tai välittömään hoitoon.

Rokotusohjelman mukaan ensimmäisenä rokotettavien joukossa rokotteen pitäisi saada myös muuta kiireellistä hoitoa antavan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön. Lähes kaikki hammaslääkärit ja hammashoitajat tekevät päivystysvuoroja. Eikö turvonneen posken kanssa vastaanotolle saapuvan hammassärkyisen potilaan hoito ole kiireellistä?

Miksi siis suun terveydenhuolto on sivuutettu rokotuksissa, vaikka verrattuna juuri esimerkiksi lääkäreihin me joudumme tekemään työtämme potilaan suussa, mahdollisen koronatartunnan alkulähteellä?

Nyt tartuntojen määrän noustessa ja muuntovirusten osuuden lisääntyessä pelko on läsnä jokaisessa työpäivässä ja jaksaminen kortilla.

Toivonkin sekä esimiehiltäni että liitolta vahvempaa otetta omiensa puolustamiseen.

Väsynyt rivisotilas