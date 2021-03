Jukka Löyttyniemi kirjoitti mielipiteessään (TS 24.2.) aivan oikein, että tulevat kuntavaalit ovat raitsikkavaalit, mutta muuten mielipidekirjoituksessa on asiaa lähinnä siteeksi.

Koronapandemia on luonnollisesti laskenut joukkoliikenteen käyttäjämääriä, mutta siitä on turha tehdä mitään pidempiaikaisia johtopäätöksiä joukkoliikenteen käytöstä tulevaisuudessa.

Löyttyniemi väittää, että raitiotien rakennuskustannukset ylittyisivät sadoilla miljoonilla, koska Turussa muita hankkeita on mennyt huomattavasti yli budjettiensa. Luonnollisestikaan raitiotien kustannusarvio ei ole vielä tarkka, koska toteutussuunnitelma ei ole vielä valmis. On kuitenkin jokseenkin naurettavaa väittää yleissuunnitelman mukaista hinta-arviota tarkoituksella alaspainetuksi.

Tampereen raitiotien jo toteutuneet rakentamiskustannukset kilometriä kohden, varikko mukaan lukien, ovat olleet alhaisemmat kuin Turun yleissuunnitelman kustannusarviossa. Myös Helsingin Raide-Jokerissa kilometrikustannukset ovat Turun arviota alhaisemmat.

Löyttyniemi myös liioittelee vahvasti rakennusaikaisia haittoja, ja rakentamisen kestoa jopa 10 vuoteen. Turun suunnitelmien mukaisen 12,3 kilometrin pituisen linjan rakentamisen on ajateltu kestävän viisi vuotta, mikä on täysin realistinen aika. Tampereella on saatu siinä viidessä vuodessa rakennettua raitiotietä noin 15,5 kilometriä.

Turussa Tuomiokirkon edustan arkeologiset kaivaukset vaativat toki oman aikansa, mutta rakentamisaikataulun kannalta ne eivät ole juuri sen ihmeellisempiä kuin Tampereella koko Hämeensillan uusiminen purkamalla ja rakentamalla koko silta uudelleen. Tampereella on myös saatu raitiotien varren rakentamisesta tuloja arvioitua huomattavasti nopeammin.

Raitiotien tuleville jatkohaaroille tultaisiin erittäin todennäköisesti saamaan sama noin 30 prosentin valtion tuki kuin ensimmäiselle linjalle, jos valtion käytäntö pysyy yhtään nykyisen kaltaisena. Jälleen kerran tästä on jo näyttöä Tampereelta, jossa seudulliseen raitiotien suunnitteluun on tulossa valtion rahaa.

Toivottavasti turkulaiset äänestävät kuntavaaleissa raitiotien ja paremman joukkoliikenteen puolesta.

Pekka Tuominen

Turku