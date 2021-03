Paraisilla on viime vuosina eletty taloudellisen kaaoksen keskellä. Kaaostilaan on ajauduttu monesta syystä, joiden spekulointia voisi harrastaa pitkään ja hartaasti. Kaupungissamme on monien haasteiden ratkaisemista lykätty tulevaisuuteen ja tehty pintapuolisia palonsammutusratkaisuja hetkelliseen hätään. Ensiapuun on keksitty uusia palvelumaksuja, korotettu jo olemassa olevia asiakasmaksuja ja nostettu veroprosenttia.

Mielestämme olisi pitänyt keskittyä toiminnan ja toimintojen systemaattiseen kehittämiseen ja tavoitella pysyviä keinoja, jotka huomioivat kaupungin talouden kestävän hallinnan.

Mitä tästä tulipalojen sammuttelusta sitten on seurannut? Pitkässä juoksussa ainakin Paraisten maine ja vetovoima on kärsinyt melkoisesti. Kaupunkimme on ajautunut oravanpyörään, jonka kiihtyvää vauhtia on vaikea saada hidastumaan. Tänään olemme vain kivenheiton päässä kriisikunnan määritelmän täyttävästä kaupungista.

Edellisten vaalien jälkeen uusi kaupunginvaltuusto sai tarttua aiemmin alkuun pannun ruokahuollon ulkoistamisprosessiin, eikä hankkeen osalta olla vielä maalissa. Prosessin aikana tehdyistä virheistä on tähän mennessä aiheutunut sanktioina 200 000 euron maksu kaupungille. Harmillista, nekin eurot olisimme voineet käyttää johonkin muuhun.

Olennaista on nyt kuitenkin miettiä, onko kalliista läksystä opittu jotakin? Toivottavasti ainakin se, että vahinkoja ja virheitä sattuu erityisesti silloin, kun kiireellä runnotaan läpi päätöksiä hankalissa ja isoissa asioissa.

Nyt, vaalivuonna 2021, olemme taas kerran isojen päätösten edessä. Olemme juuri korottaneet veroprosenttia ja kaupungin eri sektoreilla yritetään keksiä keinoja toimintakulujen viilaukseen ja toiminnan tehostamiseen, talouden tasapainottamiseen.

Samanaikaisesti sivistystoimen pöytälaatikossa odottaa vuoroaan tikittävä pommi. Kouluverkkoselvitys. Sen käsittelyn aika on luullaksemme tulossa vasta vaalien jälkeen, mutta ajastimen tikittävä ääni kuuluu jo selvästi laatikon uumenista.

Kaikella kunnioituksella tasapainottamisohjelman hienosäätöjä kohtaan, eikö olisi kuitenkin syytä avata pöytälaatikko ja nostaa keskusteluun ne tulokset, joita kaupungin tilaamassa selvityksessä on päädytty esittämään? Avoimesti ja osallistaen. Aihe on aivan varmasti vaikea ja tunteita herättävä, mutta siitä huolimatta tärkeä asia, joka vaatii yhteistä pohdintaa.

Päättäjien toimesta on tehty merkittäviä päätöksiä, joista on seurauksia koko kaupungille. Olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että kouluille on saatava toimivat ja hyvät tilat. Yhtä lailla liikunnalle kuin vapaa-ajantoiminnallekin tarvitaan lisätilaa. Kolikon kääntöpuolella kuitenkin on tasapainoilu niistä aiheutuvien kustannusten kanssa.

Siksi haluamme, että asiasta keskustellaan nyt, ja tehdään se niin, että lopputulema on paras mahdollinen.

Luottamushenkilöiden tekemät ratkaisut vaikuttavat kuntalaisten elämään. Onko paraislaisilla taas edessään asiakasmaksujen korottaminen tai veroprosentin nosto entisestään? Todennäköisesti, jos muita keinoja ei ole löydetty. Vai voidaanko vihdoin, entisestään haastavammassa taloustilanteessa, päästä rakentavampiin ratkaisuihin, joilla luodaan pysyvyyttä?

Voisimmeko pyrkiä tosissamme avoimempaan päätöksentekoon, jossa yhdessä keskustellen pyrimme ratkomaan kaupungin asioita? Luoda yhteisesti päätettyjä linjauksia siitä, miten kaupunkiamme tulisi kehittää?

Mielestämme tarvitaan hyvää yhteistyötä kaupungin viranhaltijoiden ja päättäjien kesken, seikkaperäistä valmistelutyötä, jolla varmistetaan riittävä tieto ja vaihtoehtoisten ratkaisumallien pohdinta. Ja ennen kaikkea mahdollistetaan riittävä keskustelu ennen kuin asiat viedään päätöksentekoon.

Kunnan on kuitenkin pystyttävä huolehtimaan kuntalaisistaan, tehtävistään ja velvollisuuksistaan kaikilla sektoreilla. Oli kyse sitten toimitilojen kehittämisestä, vanhustenhuollosta tai vaikkapa ränsistyvien katujen kunnossapidosta.

Dan Henriksson, Hanna Karlsson, Jani Karlsson, Maria Lindell-Luukkonen

Sdp