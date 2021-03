Turun Sanomien pääkirjoitus käsitteli 2.3. meille kaikille varsinkin kansanterveydellisesti tärkeää asiaa kannabista. Ansiokkaassa pääkirjoituksessa toivottiin kansanedustajilta selkeää päätöstä kannabiksesta, kun nyt käsitellään kansalaisaloitetta kannabiksen laillistamisesta.

Pääkirjoituksessa korostettiin erityisesti, että kannabiksen käytön kriminalisointi nostaa käyttäjien kynnystä hakeutua hoitoon. Kerrottiin myös päihdelääkärien parissa olevan kohtuullisen yksimielinen näkemys siitä, että huumeiden käytössä on kyse hoitoa tarvitsevasta addiktiosta eli sairaudesta.

Pääkirjoitustoimittaja on tässä aivan oikeassa, mutta poliisin asiantuntijoiden lausunnot kannabiksesta on jostain syystä vesitetty lauseella "Poliisilla on päihdelääkäreitä varovaisempi näkemys kannabiksen käytön laillistamiseen". Tosiasiassa poliisin johdon ja huumeasiantuntijoiden lausunnot ovat olleet erittäin selkeästi kannabiksen laillistamisesityksen tuomitsevia koko ajan ja kautta linjan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Pääkirjoituksessa puhuttiin enemmänkin liberaaleista asenteista varsinkin nuorten parissa. "Keskimäärin nuoret suhtautuvat paljon vanhempia ikäluokkia ymmärtävämmin kannabiksen käyttöön. Monella nuorella on kokemusta lähipiiristään kannabiksen käyttämisestä". Sen sijaan kannabiksen erittäin merkittävistä haitoista ei juuri mainittu.

Eduskunnan lakiasiainvaliokunnan kuulemisessa Poliisin asiantuntija tyrmäsi lakialoitteen: "Kannabis on mukana erittäin usein poliisitehtävillä, kuolemansyyn tutkinnasta kotihälytyksiin. Tätä tosiseikkaa ei kannabiksen käytön, hallussa pitämisen ja kasvattamisen laillistaminen tule poistamaan. Päinvastoin. Kannabis on liitetty noin 70 prosenttiin itsemurhaepäilyistä tapauksissa, joissa päihteiden käyttö on voitu osoittaa yhtenä kuolemaan johtaneena syynä. Nykyisin puolet vuosittain kiinni otetuista 20 000 rattijuoposta on kannabiksen vaikutuksen alaisena. Kannabiksen vaarallisuutta esimerkiksi liikenteessä ja muutenkin lisää se, että on kehitetty kannabiskasvin muunnoksia erityisesti psykoaktiivisen ainesosan THC:n pitoisuuden nostamiseksi."

Coloradon osavaltio on vakuuttava esimerkki siitä, mitä kannabiksen vapauttamisesta seuraa. Asukasluvultaan ja pinta-alaltaan Suomen kokoisessa Coloradossa marihuana vapautettiin 8 vuotta sitten. Liikennekuolemat, joissa kuljettajien huumetesti oli positiivinen marihuanan osalta, nousivat 109 %, marihuanan käyttö lisääntyi aikuisilla 94 %. Marihuanaan liittyvien sairaalahoitojen määrä nousi 101 %.

Niiden itsemurhatapausten prosenttiosuus, joissa toksikologiset tulokset olivat positiivisia marihuanalle, nousi 64 %. Marihuanaa käyttävien raskaana olevien naisten määrä nousi 67 %. Marihuanan vapauttamisen jälkeen pikkulasten myrkytykset lisääntyivät 27 % vuosivauhtia. Jokaista verotuloihin kertynyttä dollaria kohden Colorado käytti noin 4,50 dollaria laillistamisen negatiivisten vaikutusten hoitoon.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Haluammeko todella seurata "liberaaleja nuoria" ja heitä, jotka arvioivat huumeiden käyttäjien stigman vähentämisen tärkeämmäksi kuin koko kansan terveyden? Emme ainakaan halua, että oma lapsi tai lapsenlapsi jää koulumatkallaan kannabiskuskin päälle ajamaksi. Niinkin on jo tapahtunut.

Uskon, että suomalaisten vankka enemmistö vastustaa huumelainsäädännön lieventämistä maassamme. Huumelainsäädäntöä ei pidä Suomessa lieventää!

Martti Vastamäki

LKT, käsikirurgian dosentti, professori

Raittiuden Ystävät ry:n puheenjohtaja