Päivittäin ajaessani Vakka-Suomentietä, molempiin suuntiin, en voi olla ihmettelemättä tiellä käytettäviä ajonopeuksia. Yleensä liian alhaisia. Tähän on mielestäni olemassa kaksi selkeää syytä.

Ensimmäinen syy on Satakunnantien suunnasta tullessa alkavan aluerajoituksen (40 km/h) päättymisestä kertovan liikennemerkin sijoittelu. Merkki sijaitsee ajosuunnasta katsottuna tien vasemmalla (?) puolella noin 200 m myöhemmin ja on kaiken lisäksi osittain pientalon pensasaidan peittämä. Tästä aiheutuu turhaa sekä tarpeetonta alinopeutta liikenteelle koko matkan aina Koulukadulle saakka, vaikka alueen yleinen nopeusrajoitus on 50 km/h em. aluerajoituksen jälkeen.

Samoin ajettaessa Satakunnantien suuntaan aluerajoituksen merkki ei tahdo näkyä autoilijoille aidan sisältä, jolloin taas nopeudet ovat liian suuret aiheuttaen mahdollisia vaaratilanteita muille tienkäyttäjille, erityisesti jalankulkijoille.

Toinen syy on Vakka-Suomentiellä sijaitseva nopeusvalvontakamera. Suurimmalla osalla ihmisiä on pakottava tarve varmistaa riittävän alhainen ajonopeus hyvissä ajoin ennen kameraa, jolloin turhat/tarpeettomat jarrutukset saavat aikaan vaaratilanteita sekä liikenteen jonoutumista nopeuden pudotessa jopa 30 km/h:ssa.

Jokaisen tulisi kuitenkin ymmärtää, että aluerajoituksen ollessa 50 km/h:ssa voidaan kamera ohittaa tätä nimenomaista ajonopeutta noudattaen ilman ylimääräisen passikuvan mahdollisuutta. Samoin kameroissa on samat tekniset vähennykset kuin poliisilla yleensä, jolloin mittarivirheet huomioiden voi auton mittari olla jopa jonkun pykälän yli 50.

Samaa jarruttelua tapahtuu myös Koulukadulta päin ajettaessa, koska alueen nopeusrajoitusta ei ole selkeästi merkitty liikennemerkein ja kaupungin tiehen maalaamat rajoitusmerkitkin ovat lumen alla piilossa talviaikaan.

Kaupunki ottakoon vastuun merkkien tarvittavasta lisäyksestä ja sijoittelusta, jotta vältytään turhilta jonoilta, vaaratilanteilta ja autoilijoilla on edes teoreettinen mahdollisuus noudattaa lain mukaisia liikennesääntöjä ja ajonopeuksia.

Tatu Teriö

Turku