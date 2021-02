Olemme viime päivinä saaneet kuulla järkyttävän suurista koronatartuntaluvuista työpaikoilla. Viimeisimpänä todella suurena ryppäänä saimme tietää Rauman telakan tartunnoista.

Syitä taudin leviämiselle on useita. Yhtenä merkittävimpänä syynä ovat ulkomaisten työntekijöiden asumisolosuhteet ja heidän työnantajien täysi piittaamattomuus säädöksistä tai viranomaisten määräyksestä karanteeniin.

Ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä on jopa seitsemän henkeä yhdessä yksiössä. Tämä ei todellakaan ole inhimillistä tai ihmisarvoista toimintaa. Myös telakan omistajan on syytä katsoa peiliin ja kysyä itseltään, miksi valvonta on näin pahasti pettänyt?

On turha väittää, että valvomaan ei pystytä. Tiedossa on tarkalleen, milloin kyseiset henkilöt ovat tulleet rajan yli ja milloin he työskentelevät työpaikan sisällä. Kysymys on tahdosta valvoa ongelmaa.

Syytä on kysyä, miksi karanteenohjeistuksia ei ole noudatettu?

Osaltaan alihankintayritysten taholta kyse voi olla kielimuurista, mutta uskallan väittää, että myös silkasta piittaamattomuudesta ja ohjeiden laiminlyönnistä.

Rakennussektori Rakennusliiton johdolla kiinnitti huomiota koronaongelmaan jo aikoja sitten. Olikin vain ajan kysymys, milloin tämä sama tulee esiin esimerkiksi telakoilla. Aikaa siis olisi ollut reagoida, mutta siihen ei näköjään ollut tahtoa, koska taloudelliset syyt painoivat enemmän kuin työntekijöiden hyvinvointi.

Koska näyttää siltä, että telakat itse eivät pysty asiaa hoitamaan asiaa, tulisi tähän viranomaisten puuttua tarvittaessa ja vaikka sulkea työpaikka tarvittavaksi ajaksi. Lisäksi pitää voida määrätä niin tuntuva uhkasakko, että asia tulee kuntoon.

Tätä menoa ei voi katsoa sivusta, vaan sille pitää tehdä jotain nyt, ei ensi viikolla tai ensi kuussa. Nyt meneillään oleva tilanne on suorastaan pelottavaa uhkapeliä, jossa panoksena on työntekijöiden terveys.

Turja Lehtonen

1. varapuheenjohtaja

Teollisuusliitto