Korona on aiheuttanut Suomessa erinäisiä toimenpiteitä jo kohta vuoden. Lukio-, ammattikoulu-, ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat ovat olleet jatkuvasti etäopintojen piirissä. Yksinäisyys on kasvanut, liikkumista on rajoitettu harrastuksien sulkemisen myötä. Kelan ateriatuen hyödyntäminen on käytännössä mahdotonta.

Omien opintojen eteneminen huolestuttaa ja monilla voi olla vaikeuksia päivän tietynlaiseen rytmittämiseen. Myös epävarma tilanne yleisesti esimerkiksi harjoittelu- ja työpaikkojen suhteen askarruttaa opiskelijoita.

Tilanne on vaikea myös opettajille ja varsinkin uudet oppilaat ovat vain ääni ja nimi jostain kaukaisuudesta ilman kasvoja.

Vuoden vaihteessa astui voimaan uusi laki, jonka mukaan ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden tulee maksaa Kelalle 35,80 euroa lukukaudelta terveydenhoitomaksua, käyttää sitten palvelua tai ei. Ammattikorkeakouluopiskelijoille tämä tuli yllätyksenä.

Maksua ei poista, vaikka tekisit opintojen ohella töitä ja olisit tämän kautta oikeutettu työterveyshuollon palveluihin. Maksu on myös luokiteltu veroksi ja Kela voi tarvittaessa vähentää sen suoraan opintotuesta.

Turussa korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoita on noin 25 000, joten kyse ei ole vain muutamasta opiskelijastamme.

Suomessaopiskelijoiden sosiaaliturva ei ole hyvä eikä muiden Pohjoismaiden tasoa. Perusturvaetuuksien vähimmäismäärien ostovoiman kehitys on ollut laskeva jo useamman vuoden opintorahan saajilla.

Tästäkin huolimatta opiskelijoilta kerätään nyt ylimääräistä veroa sellaisen palvelun muodossa, jota kaikki eivät käytä. Missä on oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo?

Opiskelijoiden tulot perustuvat pääsääntöisesti opintolainaan. Verrattuna esimerkiksi työttömyysturvaan tai perustoimeentulotukeen ei opiskelu puolta pienemmällä 250 euron opintotuella välttämättä houkuta. Opiskelija jo muutoinkin elää käytännössä opintolainan varassa.

Terveydenhoitopalvelun kuuluisi olla ehdottomasti täysin maksutonta tai perustua opiskelijan tarpeeseen käyttää palvelua.

Koomisinta ehkä koko tässä ”pakkomaksussa” on, että asiasta oli tehty kokeilu muutamassa ammattikorkeakoulussa. Koska he eivät olleet saavuttaneet omaehtoisella maksulla 80 prosentin opiskelijamäärää (kokeilussa alle 50 prosenttia), niin he määrittivät maksun pakolliseksi.

Hallituksestammekin on muutamien ministerien suulla kuultu, että tarvitsemme Suomeen korkeasti koulutettuja ihmisiä. Miksi emme kannusta meidän nuoriamme ja aikuisia kouluttautumaan ja pidä sitä ensisijaisena tavoitteena?

Maassamme on mitä parhain koulutustaso sekä osaavat opettajat, ja innovaatiotoiminta ja ympäristöystävällisyys ovat erittäin isossa roolissa.

Itse kannatan nuorten ja aikuisten kouluttautumista ja ammattitaidon lisäämistä, mutta nykyinen kehityssuunta ei ole hyvä, vaan siihen pitää puuttua.

Paula Hiltunen

(ps)

insinööriopiskelija, Turun AMK