Tukes oikoo tietoja liittyen Turun Sanomien artikkeliin 22.2.Jutussa oli virheellistä tietoa kasvinsuojelututkinnosta ja rottien torjunnasta taloyhtiöissä.

Kasvinsuojelututkinto oikeuttaa käyttämään rotanmyrkkyjä vain ja ainoastaan omassa maataloustoiminnassa (kemikaalilaki 599/2013, 38 §).

Rottien torjuntaan tarkoitetut jyrsijämyrkyt on rajoitettu vain ammattikäyttöön. Ammattikäyttäjät tarkoittavat henkilöitä, jotka ovat suorittaneet tuholaistorjujan tutkinnon ja henkilöitä, jotka ovat suorittaneet kasvinsuojelututkinnon. Jälkimmäiset saavat kuitenkin tehdä rottien torjuntaa vain omassa maataloustoiminnassaan.

Kasvinsuojelututkinnon suorittaminen ei oikeuta taloyhtiön asukkaita tai huoltoyhtiöiden työntekijöitä tekemään rottien torjuntaa tai yksityishenkilöitä torjumaan rottia omakotitaloissa tai mökeillä.

Mikäli talohuoltoyhtiö haluaa tehdä rottien torjuntaa, tulee huoltoyhtiön rekisteröityä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tuholaistorjunnan yritysrekisteriin. Lisäksi kaikilla työntekijöillä, jotka tekevät rottien torjuntaa ja käyttävät jyrsijämyrkkyjä, tulee olla tuholaistorjujan tutkinto suoritettuna.

Kasvinsuojelututkinnolla saa ostaa rottien torjuntaan tarkoitettuja jyrsijämyrkkyjä. Ammattikäyttöön rajoitettujen jyrsijämyrkkyjen luovuttaminen muille kuin ammattilaisille on kielletty jyrsijämyrkkyjen lupapäätöksissä.

Kauppojen ei kuitenkaan edellytetä selvittävän sitä, että onko kasvinsuojelututkinnon suorittaneella henkilöllä omaa maataloustoimintaa. Jää siis henkilön omalle vastuulle jättää ostamatta jyrsijämyrkyt, joita hän ei ole oikeutettu käyttämään.

Kasvinsuojelututkinnon opintomateriaalissa kerrotaan, että kasvinsuojeluainetutkinnon suorittanut henkilö saa käyttää ammattikäyttöön hyväksyttyjä tuholaistorjuntavalmisteita vain omassa maataloustoiminnassaan (ei torjuntaa toiselle maksusta tai maksutta).

Kasvinsuojelututkinto on sisällytetty kemikaalilakiin helpottamaan maanviljelijöiden elämää. Lainsäätämisen taustalla on ollut ajatus, että maanviljelijöillä on kasvinsuojelututkinto, koska he käyttävät kasvinsuojeluaineita, ja siksi heidän ei tarvitse suorittaa toista tutkintoa. Kasvinsuojelututkintoa ei ole tarkoitettu suoritettavaksi siksi, että mahdollistaa rotanmyrkkyjen ostamisen.

Jyrsijämyrkkyjen käyttöä on rajoitettu, koska ne sisältävät vaarallisia kemikaaleja. Jyrsijämyrkyt voivat aiheuttaa muiden eläinten myrkytyksiä, jos ne pääsevät syömään myrkkysyöttejä tai syövät myrkyttyneitä jyrsijöitä. Jyrsijät voivat kehittyä resistenteiksi jyrsijämyrkyille, jos niitä käytetään taitamattomasti. Muut kuin ammattilaiset saavat ostaa valmiiksi syöttilaatikoihin pakattuja jyrsijämyrkkyjä, joita saa käyttää vain sisätiloissa. Taloyhtiöissä rottien torjuntaa voivat tehdä vain tuholaistorjujan tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Sanna Koivisto

Ylitarkastaja, Tukes