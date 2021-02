Kuntavaalit tullaan käymään poikkeuksellisissa oloissa, globaalin murrosvaiheen kynnyksellä.

Koronapandemian keskellä olemme irtautumassa fossiilitaloudesta ja luomassa kestävän elinkeinoelämän perustuksia. Tämä megatrendi nousee yhä selvemmin myös yritysmaailmassa; vastikään saimme kuulla Nordean tulosjulkistuksen yhteydessä, että huolettomasti päästöihin suhtautuvat yhtiöt voivat jäädä ilman rahoitusta tai joutuvat maksamaan siitä korkean hinnan.

Rakennemuutoksen keskipisteessäkään Naantalin päätöksenteko ei ole osoittanut olevansa ajan tasalla siitä, että fossiilitalouteen perustuva yhteiskunta sekä ympäristön ja elinkeinoelämän vastakkainasettelu ovat mennyttä maailmaa.

Tästä esimerkkinä Naantalissa on valtaapitävien venkoilu, vitkuttelu ja jopa pelko lähteä mukaan torjumaan ilmastonmuutosta kuntien ilmaiseen Hinku-verkostoon. Valmistelun toistuvilla uudelleenselvityspyynnöillä on työllistetty muutenkin aliresursoitua ympäristöosastoamme jo neljättä vuotta.

Nesteen lopetuspäätös on osa siirtymää jälkiteolliseen, fossiilivapaaseen yhteiskuntaan. Siirtymävaiheessa Naantalissa tarvitaan ”out of the box” -ajattelua enemmän kuin koskaan.

Kunnissa on tuettava ja etsittävä uudenlaista resurssiviisasta ja älykästä elinkeinoelämää sekä hankkeita, jotka perustuvat muun muassa uusiutuvaan energiaan, digitalisaatioon ja kestävään luontotalouteen. Vastuullinen kunta huomioi hiilensidonnan ja biodiversiteetin maankäytössä ja kaavoituksessa.

Tarvitsemme myös uudenlaisen hallintotavan, jonka ytimessä on pyrkimys kasvattaa ihmisten kyvykkyyttä hyvää lisäävään yhteistyöhön, eikä kuvitella poliitikkojen ja virkamiesten aina tietävän, mikä ja miten on paras tapa toimia.

Samalla Naantalilla on tilaisuus uusiutua ja erottautua positiivisella tavalla. Pandemia on lisännyt etätyötä ja ihmisten halua siirtyä asumaan lähemmäs luontoa. Murros on mahdollisuus houkutella esimerkiksi pääkaupunkiseudulta uusia veronmaksajia Naantaliin.

Kestävällä tavalla suunnitellut, uusiutuvaa energiaa suosivat ja luonnonläheiset pientaloalueet, hyvät etätyöskentelymahdollisuudet ja toimiva julkinen liikenne nostavat Naantalin imagoa.

Haluamme luoda kaupunkiympäristön, joka tunnetaan tehokkaasta, modernista ja taloudellisesta toiminnastaan ja josta asukkaat voivat olla ylpeitä.

Naantalin on pysyttävä mukana globaalissa kehityksessä ja katsottava ympärilleen, vaikka olisimme kuinka tyytyväisiä itseemme ja lintukotoomme. Rohkeudella ja tulevaisuuteen katsovilla päätöksillä Naantali menestyy.

Naantalilaiset vihreät

Ronja Rosman, KTM, business coach

Elina Mälkiä, KTM, viestintäpäällikkö

Mirva Maine, psykoterapeutti, yrittäjä

Jasper Wilenius, yrittäjä, kauppias

Jussi Mälkiä, merenkulkuneuvos, konserninjohtaja