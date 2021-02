Olen jo pitkään ihmetellyt keskustelua paikallisesta sopimisesta työpaikoilla. Viime viikolla julkaistiin Valtion nuorisoneuvoston teettämä raportti, joka otsikoitiin joissakin medioissa siten, että ”Reilu puolet nuorista haluaisi lisätä työehtojen ja palkkojen paikallista sopimista työpaikoilla”. Mielestäni otsikointi on harhaanjohtava.

Kyseisessä raportissa kysyttiin muun muassa sitä, korotetaanko palkkoja kilpailijamaita hitaammin, jolloin työantajalle olisi nykyistä edullisempaa palkata työvoimaa. Tätä väittämää tuki 32 prosenttia nuorista. Lisäksi kysyttiin, pidennetäänkö työaikoja tai muutetaanko niitä siten, että ylityöstä koituu työnantajalle nykyistä vähemmän kustannuksia. Tätä väittämää tuki 11 prosenttia nuorista.

Raportissa oli myös mukana yli kolmekymppiset, eikä heidän mielipiteensä olennaisesti poikennut nuorista. Raportin mukaan paikallinen sopiminen näyttäytyy nuorille joustavuuden lisääntymisenä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Mielestäni edellä kuvattu ilmentää ennemminkin sitä, että nuorilla ei välttämättä ole tarkkaa tietoa siitä, että paikallinen sopiminen on jo nyt mahdollista. Minun tulkintani edellä mainituista tuloksista on, että varsinkin nuoret haluavat hieman enemmän palkkaa ja mieluummin hieman lyhyemmällä työajalla.

Ylöspäin palkoissa voi joustaa ja sopia paikallisesti tälläkin hetkellä, mutta ei alaspäin, vaan yleensä työehtosopimuksissa on määritelty minimipalkat. Työajoista on myös tällä hetkellä sovittu työsopimuslaissa sekä työehtosopimuksissa. Työehtosopimuksissa on määritelty lukuisia asioita, joista työntekijä ja työnantaja pystyvät sopimaan paikallisesti jo nyt. Työnantajilla ja työntekijöillä on eri näkökulma ja toiveet paikalliselle sopimiselle.

Yli puolet suomalaisista oli sitä mieltä, että paikallisen sopimisen tulee tapahtua aina ammattiyhdistysliikkeen valvonnassa.

Miksi jotkin puolueet ja järjestöt sitten kiivaasti ajavat paikallisen sopimisen lisäämistä? Kenen etua tässä ajetaan? Mihin työehtoihin tällä halutaan joustoa? Minulla ei ole mitään paikallista sopimista vastaan, kunhan joku löytää sen viisasten kiven, jossa työnantaja ja työntekijä pystyvät sopimaan asioista siten, että kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

Historiaa on myös hyvä hieman tuntea ja miettiä, miksi työntekijät ovat joskus ryhtyneet vaatimaan itselleen parempia työoloja ja ansioita. Työlainsäädäntöä on luotu myös sen takia, että heikommalla osapuolella eli työntekijällä olisi oikeuksia. Yli puolet suomalaisista (55 prosenttia) oli lokakuussa 2020 sitä mieltä, että paikallisen sopimisen tulee tapahtua aina ammattiyhdistysliikkeen valvonnassa.

Janne Nieminen (sd)

Puheenjohtaja, Turun Auto – ja moottorityöväen ammattiosasto ry