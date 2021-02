Heli Caselius kyseenalaisti 16.2. Turun Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan kasviperäisen ruoan ympäristöystävällisyyden.

Kansainvälinen tiedeyhteisö, kuten hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC sekä EAT-Lancet -komissio, on jo pitkään ollut yksimielinen siitä, että ruokavalion muuttaminen kasvipohjaisemmaksi on yksi tehokkaimmista tavoista pienentää omaa ilmastojalanjälkeä – ja välttämätöntä, jos tahdomme saavuttaa ilmastotavoitteemme vuoteen 2030 mennessä.

Tyypillisesti elintarvikeketjussa kuljetuksen osuus ruoan ilmastovaikutuksesta on noin kymmenesosa, ja valmistuspaikkaa tärkeämpää onkin ruoan tuotantovaiheen ympäristövaikutus.

Kirjoittaja viittaa "tutkimustietoon", jonka mukaan ruoanlaitossa käytetyissä kauravalmisteissa kauraa on 1–3 prosenttia. Luku on harhaanjohtava, sillä todellisuudessa suosituimmissa Suomessa myytävissä ruoanlaittoon tarkoitetuissa tuotteissa kauraa on 9–10 prosenttia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Suurin osa näistä ruokakerman tapaan käytettävistä tuotteista ei myöskään sisällä lainkaan palmuöljyä. Näin on laita esimerkiksi Oatlyn, Fazerin sekä Plantin tuotteiden kohdalla.

On hyvä myös muistaa, että palmuöljyviljelmien lisäksi sademetsien hakkuisiin johtavat monet muut asiat. Esimerkiksi WWF:n tuoreen raportin mukaan metsäkadon syyt etenkin Amazonin alueella liittyvät lihakarjan kasvatuksen tarpeisiin. Kasvipainotteisesti syöminen on siten keino myös sademetsien suojelemiseen, kuten raportissakin todetaan.

Vielä lopuksi: kirjoittaja mainitsee termit "kaurakerma" ja "kasviperäinen kerma". Todettakoon, että kasvipohjaisten tuotteiden valmistajat eivät itse käytä kerma-termiä, sillä EU-säädökset kieltävät sen.

Aihe on ajankohtainen, sillä osana EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta EU-pöydällä on muutosesitys 171, joka toteutuessaan estäisi jatkossa kaikenlaisen maitoon viittaavien termien ja kuvien käytön myös niissä tapauksissa, joissa termiä käytettäisiin tuotteen käyttötarkoituksen kuvailemiseen, esimerkiksi "käytetään ruokakerman tapaan" tai "ei sisällä maitoa". Käynnissä onkin Proveg Internationalin vetoomus, jolla esityksen voimaantulo pyritään estämään.

Oatlylla olemme vakuuttuneita, että kuluttajilla on oikeus saada tietoa ruokansa ilmastovaikutuksista, jotta he voisivat tehdä tietoon pohjautuvia päätöksiä ja kasvipohjaisten, ympäristöystävällisten tuotteiden valitsemisesta on tehtävä kuluttajille helppoa. Toivommekin, että yhä useampi alan toimija kertoisi avoimesti tuotteidensa hiilijalanjäljen.

Liisa Kolehmainen

kestävyysasiantuntija

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Oatly Oy Ab