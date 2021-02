Hienoa, että rokotukset ovat Turussa edenneet ripeästi, ripeämmin kuin missään muualla. Rokotuksia on kiihkeästi kaivattu.

Yhä useampi 80–84-vuotias ystäväni on kertonut saaneensa kaivatun piikin, samoin hänen asuintoverinsa.

Mutta miksi meitä 85 vuotta täyttäneitä on niin monia, jotka emme ole saaneet? Luokkatoverit ja muut superseniorit soittelevat ja kysyvät, olenko minä saanut rokotuksen, kun he eivät ole saaneet. No en ole. Meitä rokotusta kaipaavia on myös yli yhdeksänkymppisiä.

THL:n suositus kai oli, että vanhusväestöstä rokotettaisiin ensin yli 85-vuotiaat, sitten 80–84-vuotiaat, sitten muut. Monet kunnat ovat näin menetelleet, mutta ei Turku. Syytä ei ole kerrottu julkisuuteen.

Tuli vain tieto, että 80–84-vuotiaat voisivat mennä nettiin tai soittaa ja varata ajan, ja ajathan menivät muutamassa tunnissa. 85 vuotta täyttäneille ei tällaista mahdollisuutta tarjottu, vaan kehotus oli pysyä rauhallisena ja odottaa, kunnes terveyskeskuksesta soitetaan.

Odotettu on.

Tiedämme, miten korona on koetellut kärsivällisyyttä ja mielenterveyttä. Hankalaa tilannetta helpottaa, jos ihminen saa tietoa ja kokee voivansa toimia.

Vanhimmassa ikäluokassa on monia, joilla on liikuntarajoituksia ja muita vaivoja, jotka ovat estäneet heitä jopa lähtemästä ulos kävelylle. Olisi korkea aika, että heidän sosiaalista eristystään helpotettaisiin antamalla heille rokote.

Maija Saleva

tosimummo