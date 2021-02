Mielipiteet ratikan tiimoilta ovat viime viikkoina käyneet kuumina. Hankkeen kannattajat ovat painottaneet tarvetta kehittää joukkoliikennettä, ratikan ympäristöystävällisyyttä ja kaupungin imagoa. Kritiikkiä on esitetty suurista kustannuksista, häiriöstä keskustan kaupankäynnille ja toiminnalle yleensä sekä ratkaisun joustamattomuudesta.

Raiteeton ratikka (trackless tram) on voittamassa alaa kansainvälisesti. Siinä toteutuvat ratikoiden edut ilman haittatekijöitä.

Käyttöönotto voi tapahtua hyvin nopeasti ja ilman häiriöitä. Lisäksi toteutus on kustannustehokas hyödyntäen olemassaolevia katuja ja teitä. Ajan mittaan voidaan ruuhkakohtiin lisätä erillinen ratikka- tai joukkoliikennekaista ilman että koko reittiä joudutaan rakentamaan.

Raiteeton ratikka on hiljainen ja ympäristöystävällinen, koska se perustuu akkuteknologiaan. Akkujen lataus voi tapahtua pysäkeillä ilman viivettä tai varikolla.

Kuljetuskapasiteetti on vähintään raideratikan tasoa. Matalalattiaisten ratikoiden kulku on tasaista sensorien avulla. Referenssejä on esimerkiksi Kiinassa ja Australiassa.

Mielestäni Turku voi profiloitua hienosti kestävän kehityksen kärkeen valitsemalla tämän ratkaisun. Ennen päätöksentekoa kaupungin tulee selvittää tämä vaihtoehto vanhanaikaisen, kiskoilla kulkevan ratikan vaihtoehdoksi. Näin myös ristiriidat tavanomaista ratikkaa vastustavien kanssa vähenevät.

Tapio Lahti

Turku