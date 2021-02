Julkinen hankinta on parhaimmillaan kasvua ja paikallista elinvoimaa vauhdittava työkalu. Arvioiden mukaan julkisissa hankinnoissa liikkuu valtakunnallisesti joka vuosi 35 miljardia euroa.

Varsinais-Suomen kuntien kokonaisostot olivat Tilastokeskuksen mukaan edellisvuonna yhteensä liki kaksi miljardia euroa. Näistä kilpailutettiin 430 miljoonan euron arvoiset julkiset hankinnat.

Seutumme hankintaosaamisessa on erityisesti alueen yritysten näkökulmasta vielä valtavasti parannettavaa. Suurin este pienten ja keskisuurten yritysten kilpailutuksiin osallistumiselle on hankinnan liian suuri koko. Tästä yhtenä esimerkkinä mainittakoon Turun kaupungin suunnitelma kilpailuttaa turvallisuus- ja vartiointipalvelujen hankinta yhtenä könttänä.

Kuten Turun Sanomat (12.2.) uutisoi, Varsinais-Suomen Yrittäjät suhtautuu kriittisesti suunnitelmaan. Linjaus on vastoin hankintalakia ja johtaa siihen, että kilpailu rajoittuu vain muutamien valtakunnallisten suurten toimijoiden väliseksi tarjouskilpailuksi. Hankinta olisi hyvin jaettavissa osiin. Jakamista puoltaisi myös pitkä sopimusaika ja hankinnan suuri arvo.

Hankintalaki on pk-yrittäjän puolella ohjaten jakamaan hankinnat osiin. Lain tarkoitusta on kunnioitettava.

Hankintalain tavoitteeksi on säädetty seuraavaa: ”Hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti osallistumaan tarjouskilpailuihin.”

Pienyritysmyönteisellä hankintatoimella voidaan pitää huoli siitä, että alueen omat, pienemmät yritykset pääsevät mukaan kilpailuihin. Näillä päätöksillä on myös merkittäviä vaikutuksia alueen yritysten elinvoimaan.

Hankintojen kehittäminen on jatkuvaa vuoropuhelua hankkijan ja tarjoavan yrittäjän välillä. Kunnan kannattaa keskittyä vuoropuheluun, jotta se saa enemmän hyviä tarjouksia.

On aivan keskeistä, että kunta käy paitsi yrittäjien kanssa vuoropuhelua myös tiedottaa ajoissa ja avoimesti hankinnoista sekä jakaa hankinnan osiin ja valitsee useamman sopimustoimijan.

Paremmalla hankintaosaamisella säästetään euroja. Esimerkiksi Turussa kokonaisostot olivat viime vuonna 845 miljoonaa euroa. Jo pienikin säästö näin valtavassa kokonaisuudessa säästää vuositasolla jopa kymmeniä miljoonia.

Valtiovarainministeriö on arvioinut, että julkisten hankintojen säästöpotentiaali olisi 15 prosentin luokkaa, joten Turun luvuilla puhutaan melkoisista euromääristä.

Hankintapolitiikka on kuntapäättäjien käsissä. Turussa – ja muuallakin Varsinais-Suomessa – päättäjien kannattaa ehdottomasti valjastaa julkiset hankinnat kehittämään yrittäjyyttä, työllisyyttä ja innovaatioita.

Tulevissa kuntavaaleissa päätetään, miten kuntien julkiset hankinnat toteutetaan. Käytetäänkö miljoonat alueellisten mikro- ja pk-yrittäjyyden työllisyyden edistämiseksi vai markkinoiden keskittämiseksi suurille toimijoille?

Tulevien valtuutettujen kannattaa omaksua hankintalain tärkeät pykälät ja toimia päättäjinä niin, että markkina toimii ja kotimaiset yrittäjät menestyvät. Pienhankinnat ovat tärkeitä tulonlähteitä erityisesti pienille ja uusille yrityksille. Varsinais-Suomen Yrittäjät neuvoo, tukee ja tarjoaa mielellään osaamistaan kuntapäättäjille tässä työssä.

Jutta Wirén

elinkeinoasioiden päällikkö

Varsinais-Suomen Yrittäjät