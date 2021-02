Riku Eksymä kirjoittaa (TS 12.1.) jätelain uudistuksesta. Toisin kuin hän väittää, kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen poistaminen laista olisi todellinen uhka pienille jätealan yrityksille.

Yrityksemme toimii neljän kunnan alueella ja on tuottanut jätehuolto- ja lokapalveluita jo vuodesta 1980. Alueen asukkailla on vapaus itse päättää, mikä yritys heidän jätteensä hakee. Kilpailu takaa asiakkaille laadukkaan ja kilpailukykyisen palvelun.

Uuteen jätelakiin lisätään erilliskeräysvelvoitteita bio- ja pakkausjätteille. Se on erittäin hyvä asia kierrätyksen kannalta. Me olemme keränneet näitä jo 1990-luvulta lähtien ja nämä velvoitteet ovat täyttyneet jo pitkään. Tuplalokeroautoilla on voitu noutaa samalla asiakaskäynnillä kahta eri jätelajia, näin on saatu tehostettua jätehuoltoa.

Yksityiset jätehuoltoyritykset ovat omalla riskillään kehittäneet toimintotapojaan, investoineet nykyaikaiseen kalustoon, infraan ja toimitiloihin. Ongelmatilanteissa puhelimeen vastataan ja hoidetaan mahdolliset viemärien tukkeutumiset tai ylitäyttymiset päivään tai kellonaikaan katsomatta.

Vapaa kilpailu tarkoittaa sitä, että yritysten pitää olla jatkuvasti valppaana ja toimia lakien ja määräysten mukaan.

Isot alan yritykset saavat ostovolyymiensa vuoksi huomattavaa etua esimerkiksi laitteiden hankintakustannuksissa. Tämän avulla ne voivat polkea hintoja niin, että pienet putoavat pois kunnallisen jätehuoltoyhtiön kilpailusta. Näin poistuu iso liuta innovatiivisia ja hyviä palveluja tuottavia yrityksiä.

Asukkaiden ja yritysten jätehuollon yhdistäminen on tuonut mahdollisuuden tehdä ajoreiteistä tehokkaampia. Kotitalouksista syntyvillä jätteillä on alan yrityksille iso merkitys alueilla, missä yritysasiakkaiden määrä on vähäisempi kuin isoissa kaupungeissa ja niiden ympäristössä.

Lokakuljetuksia ollaan siirtämässä Turun alueella kunnalliselle jätehuoltoyhtiölle. Näitä kunnallistamisia on tehty muillakin alueilla huonoin seurauksin. Kun valinnanvapaus poistuu asiakkailta, niin ei ole mahdollisuutta vaikuttaa kustannuksiin ja palvelun laatuun.

Lainsäätäjien pitäisi tutustua, miten palvelut pelaavat. Kun yritykset saavat rauhassa kehittää liiketoimintojaan, kierrätysasteen paranemisesta ei kannata kantaa huolta. Kehitystä ei pidä lainsäädännöllä estää.

Jarno Helistölä

Jätehuolto M. Helistölä Oy