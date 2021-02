Turun Sanomat otti pääkirjoituksessaan (TS 10.2.) kantaa Kauppatorin uudistamisen kustannuksiin. Valitettavasti kirjoitus sisälsi väärinkäsityksiä, joiden korjaaminen on välttämätöntä.

Pääkirjoituksessa todetaan, että "toukokuisen kustannuslaskelman mukaan uudistuksen eli pintaremontin piti maksaa 1,38 miljoonaa euroa. Jostain syystä hinta on kuitenkin kaupungin antamien tietojen mukaan noussut 2,72 miljoonaan euroon". Todellisuudessa esitetty alhaisempi luku on ollut ainoastaan kilpailuryhmän kilpailuehdotuksesta antama laskelma, joka on ollut puutteellinen. Kilpailun jälkeen voittanut ryhmittymä on jatkanut suunnittelua, jolloin kustannusarvio on edelleen noussut.

Kilpailuryhmän esittämä 1,38 miljoonan euron ja kaupungin laatima 2,72 miljoonan euron kustannusarvio eivät myöskään ole vertailukelpoisia, koska kilpailuryhmän laskelmista puuttuivat urakoitsijan työmaatehtävät sekä kaupungin tilaajatehtävistä ja hankevarauksista muodostuvat kustannukset.

Todellisiin, kaupungin tekemiin laskelmiin perustuva kustannusarvio on ollut 2,72 miljoonaa euroa ja luistelualueen karsimisen jälkeen 1,9 miljoonaa euroa.

Pääkirjoituksessa myös toistetaan väite, jonka mukaan luistelualueen kustannukset ilman jäähdytyslaitteita olisivat noin 95 000 euroa. Tämä on Saariston sydän -ehdotuksen tekijän arvio, ei kaupungin.

Kaupunkiympäristötoimialalla tehtyjen laskelmien mukaan kustannukset olisivat yhteensä 967 000 euroa. Lisäksi vuotuisiksi käyttökustannuksiksi todellisen toteutetun hankkeen perusteella on arvioitu noin 180 000 euroa.

Pääkirjoituksessa kysytään, "miksi julki annettiin ensin laskelma, joka oli erittäin puutteellinen". Tässä viitattaneen ensimmäiseen, kilpailuryhmän ilmoittamaan kustannusarvioon, joka ei alun perinkään sisältänyt tilaajan tehtäviä.

Kaupunginhallituksen 8.2. käsittelemä kustannusarvio perustuu tarkentuneisiin suunnitelmiin ja niissä on otettu huomioon myös kaupungin tilaajatehtävät ja hankevaraus. Turun Sanomien uutisointi ja kommentointi on perustunut suunnittelukilpailun voittaneen työryhmän laskelmiin, mikä olisi pitänyt lehden oma-aloitteisesti myös tuoda esille.

Saariston sydän -ehdotus on suunnitelma, jolla haetaan suunnittelukilpailun kautta lisäarvoa torin alueelle. Kilpailijoille annettiin lähtötietona kattohinta, jonka suunnitelman toteuttaminen saisi maksaa.

Kun kaupunki sitten teki tarkentuneiden jatkosuunnitelmien pohjalta todelliset kustannusarviot, todettiin, että ehdotusta ei ole mahdollista toteuttaa asetetussa määräraharaamissa. Vaihtoehtoisia ratkaisuja kustannusten pienentämiseksi esitettiin kaupunginhallitukselle, joka päätti, ettei jääpuistoa nyt toteuteta.

Kaupunkiympäristötoimiala ei siis itse ole suunnitellut mitään näistä voittaneen kilpailuehdotuksen ratkaisuista. Kaupunkiympäristötoimiala on ainoastaan tehnyt luotettavat kustannusarviot, joiden perusteella ehdotuksen elementtejä on nyt voitu priorisoida.

Tällä tavalla toimimalla on saatu toteuttamiskustannukset avoimesti ja läpinäkyvästi esille ennen kuin rahaa sitoutuu toteuttamiseen. Tällä tavalla on nimenomaan varmistuttu siitä, että "viranhaltijat ovat perillä kustannusten muodostumisesta", kuten pääkirjoituksessakin vaaditaan.

Christina Hovi

toimialajohtaja