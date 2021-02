Turun Sanomissa oli 10.2. juttu Arkean Turun alueen Norlandia päiväkoteihin valmistamista aterioista sekä näiden lämpötiloista kuljetuksen jälkeen.

Yhteinen näkemyksemme on, että yhteistyö Arkean ja Norlandia päiväkotien välillä on sujunut hyvin. Syksyn 2020 asiakaskyselyssä esimerkiksi aterioiden lämpötila sai Turun alueen Norlandia päiväkodeissa arvosanaksi 3,4, kun asteikko oli 1–4 (1 = tässä on paljon parannettavaa, 4 = lämpötila vastaa odotuksia).

Kuljetettavien aterioiden lämpötila mitataan ennen kuljetusta. Kuljetuksesta vastaavat luotettavat yhteistyökumppanit, jotka noudattavat elintarvikekuljetuksille säädettyjä vaatimuksia. Aterioiden lämpötila mitataan jälleen kuljetuksen jälkeen päiväkodissa.

Mahdollisiin poikkeamiin suhtaudutaan Arkeassa vakavasti ja niihin reagoidaan välittömästi, kun niistä saadaan tieto. Lämpötiloja on esimerkiksi mahdollista seurata aterioiden mukaan laitettavalla etäluettavalla mittarilla.

Norlandia päiväkodit eivät vaihtaneet Turun alueen ruokapalveluidensa tuottajaa laatuongelmien vuoksi.

Arkea valmistaa päivittäin 42 000 ateriaa. Arkealla aterioiden korkea laatu on tärkeä asia. Laatua varmistetaan omavalvonnalla (lämpöseurannat, ruokanäytteet, aistinvarainen arviointi) sekä asiakaslaadunarvioinneilla. Poikkeustilanteissa ollaan aktiivisesti yhteydessä asiakkaan kanssa.

Norlandia päiväkodit eivät vaihtaneet Turun alueen ruokapalveluidensa tuottajaa laatuongelmien vuoksi. Norlandian yleisen linjauksen mukaan myös Turun seudulla otettiin käyttöön pääkaupunkiseudulla jo käytössä oleva kylmätoimitusmalli, jossa ateriat toimitetaan päiväkotiin kylminä.

Miia Kollin

maajohtaja, Norlandia päiväkodit Oy

Sanna Malaska

palvelujohtaja, Arkea Oy