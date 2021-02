Koronapandemian vaikutukset lapsiin ovat puhuttaneet julkisuudessa paljon. Huolta on ollut muun muassa siitä, jäävätkö perheiden ongelmat piiloon ja kurjistuuko lasten tilanne entisestään perheissä, joissa on jo valmiiksi pulmia.

Huolta on vahvistanut se, että kunnista on kerrottu lastensuojeluilmoitusten lisääntyneen syksyn aikana. Lisäksi julkisuuteen on alkuvuonna tullut jo kaksi perhesurmaa.

Tästä huolimatta näyttää siltä, että juuri lapsiperheiden palveluista on nyt alettu säästää. Pelastakaa Lapset on saanut useiden kuntien sosiaalityöntekijöiltä tietoonsa, että haastavassa tilanteessa olevat perheet eivät pääse perhekuntoutukseen, vaikka paikkoja olisi vapaana.

Perhekuntoutus on lastensuojelun avohuollon tukitoimi, jolla voidaan parhaassa tapauksessa välttää lapsen huostaanotto. Perhekuntoutuksessa vanhempia tuetaan ottamaan vastuu lapsen hyvinvoinnista ja saamaan ongelmia hallintaansa. Perhekuntoutus voidaan tehdä joko kotona tai laitoksessa.

Laitoskuntoutuksessa perhe harjoittelee arjen taitoja ja rakentaa vakaan pohjan elämälle kotona. Nyt kuitenkin kuntoutuspaikat ovat tyhjinä ja sosiaalityöntekijät kunnissa kertovat, ettei sijoituksiin anneta lupaa, vaikka sosiaalityössä perhekuntoutus olisi nähty oikeaksi vaihtoehdoksi lapsen ja perheen auttamiseksi.

Ne, jotka tarvitsisivat kipeästi laitoskuntoutusjaksoa, pääsevät korkeintaan kotiin tehtävään perhekuntoutukseen.

Kunnissa saatetaan pitää perheen laitoskuntoutusta kalliina, vaikka sillä voidaan jopa välttää lapsen pitkäaikainen laitoshoito, joka tulee kunnalle erittäin kalliiksi.

Tämä on yksi esimerkki siitä, että perheiden on yhä vaikeampi saada palveluja, joita he kipeästi tarvitsevat.

Tammikuussa julkaistiin sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän raportti, jossa todettiin, että pitkittyvä koronakriisi vaikuttaa syvästi jo valmiiksi heikommassa asemassa olevien lasten ja perheiden hyvinvointiin.

Haluamme muistuttaa, että julkisessa keskustelussa on jo pitkään pelätty, että edessämme on koronan jälkeen valtava lastensuojelun ”korjausvelka”. Kunnat ovat keskeisessä asemassa siinä, ettei tätä velkaa kertyisi.

Jos halutaan auttaa lasta, pitää mahdollisimman varhain auttaa koko perhettä. Vanhemmat tarvitsevat apua omien ongelmiensa ratkaisemiseksi, oli sitten kyse talousasioiden osaamisen puutteista, työttömyydestä, lomautuksista, väsymyksestä tai mielenterveyden ongelmista.

Näissä tilanteissa perheen ja sitä kautta lasten auttaminen on pitkälti kuntien vastuulla.

Pelastakaa Lapset vetoaa kuntiin, että mistään perheiden palveluista ei tällaisessa tilanteessa supistettaisi. Eihän toisteta 1990-luvun laman virheitä nyt, kun korona on vasta alkanut vaikuttaa kuntien taloustilanteeseen?

Hanna Markkula-Kivisilta

pääsihteeri

Riitta Hyytinen

kotimaan ohjelman johtaja

Pelastakaa Lapset ry