Turun raitiotiehanke on ollut viime aikoina paljon esillä. Turun kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Olli Manni kirjoitti, ettei aika ole sille nyt oikea (TS 30.1.) ja Turun Talouspoliittisen Kansallisseuran edustajat asettivat kokoomuksen linjalle sellaisia ehtoja (TS 6.2.), että käytännössä ne tarkoittivat hankkeen lykkäämistä hamaan tulevaisuuteen.

Tähän Turulla ei ole varaa. Turun ei pidä jättäytyä sivuun kehittyvien kaupunkiseutujen joukosta, sillä Suomi tarvitsee sekä tulevaisuuteen katsovan, kestävästi kehittyvän Tampereen että Turun seudun.

Turun vetovoima ei synny itsestään, vaan se vaatii pontevaa päätöksentekoa. Tässä voimme ottaa oppia Tampereelta, jossa raitotieliikenne käynnistyy tänä vuonna siinä missä Turussa edelleen jahkaillaan.

Tampereella raitiotie on ollut menestys jo rakentuessaan. Se on pysynyt budjetissa ja aikataulussa, mikä on luonut luottamuksen jatkaa toiseen vaiheeseen jo ennen kuin ratikka kulkee.

Koko hankkeen kannattavuutta on Tampereella parantanut se, että ensimmäisen vaiheen kiinteistöinvestoinnit olivat toteumassa jo siinä vaiheessa, kun toisesta vaiheesta päätettiin. Hankkeen taloudellista kannattavuutta on seurattu puolueettomien analyysien avulla.

Raitiotie on antanut Tampereelle investoiville vakuuden siitä, että kaupunki on tässä ja pysyy. Samalla autopaikkoja tarvitsee rakentaa vähemmän ja kaupunki voidaan tehdä viihtyisämmäksi – tämäkin vauhdittaa investointeja.

Turussa on keskusteltu paljon raidehankkeen seutukunnallisuudesta, mikä on hyvä pitkän tähtäimen tavoite. Turulla on kuitenkin oltava rohkeutta aloittaa työ.

Tampereella selvitykset seudullisesta ratikasta ovat jo meneillään, mutta oli tärkeää, että Tampere uskalsi lähteä itse liikkeelle – siksi ratikka on kohta liikenteessä.

Turku ja Tampere voivat kehittyä yhdessä menestyviksi kaupunkiseuduiksi, jotka muodostavat pääkaupunkiseudun kanssa vireän Etelä-Suomen työssäkäyntialueen. Ei ole Turun etu jarruttaa tätä kehitystä. Kestäviä päätöksiä tarvitaan kaikkialla.

Elina Rantanen

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (vihr), Turku

Jaakko Stenhäll

apulaispormestari (vihr), Tampere