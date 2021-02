Turun Sanomat uutisoi 9.2., miten hiihto-ja suunnistusseura Nousiaisten Alku ry oli järjestänyt yli 600 osanottajan Kuhankuonon laturetken 7.2. ("Nousiaisissa yli 600 henkilön hiihtotapahtuma").

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on asettanut kokoontumisrajoituksen kymmeneen henkilöön myös ulkotapahtumissa nykyisessä koronaepidemiatilanteessa.

Nousiaisten Alku ry ei ollut uutisen mukaan kysynyt neuvoa terveysviranomaisilta eikä ilmoittanut järjestämästään yleisötilaisuudesta Lounais-Suomen poliisilaitokselle eikä myöskään toimittanut viranomaisille pelastussunnitelmaa, joka tulee laatia yli 200 hengen tapahtumissa.

Nousiaisten Alku ry:n puheenjohtaja Reima Rantanen totesi TS:n artikkelissa tienneensä aluehallintoviraston määräyksistä, mutta hän vertasi yhdistystä laskettelukeskukseen.

On outoa, ettei vuonna 1910 perustetussa urheiluyhdistyksessä tiedetä, mitä eroa on jatkuvaluonteisella liiketoiminnalla ja yhdistysten järjestämillä yleisötapahtumilla eikä olla perillä siitä, millaiset viranomaisohjeet koskevat näitä kahta eri toimintamuotoa.

Aika on nyt haasteellinen useimmille yhdistyksille. Jäsenistölle on vaikea järjestää tapahtumia, joissa ollaan fyysisesti paikalla. Myös yhdistysten talous on kovilla tapahtumien osallistumismaksujen jäädessä niukoiksi.

Itse yhdistysaktiivina totean kuitenkin, että emme voi lähteä toimimaan oman käden oikeudella vastoin viranomaismääräyksiä, sillä tällainen syö uskottavuutta kaikilta yhdistyksiltä. Vaikka jokin luvatta järjestetty yleisötapahtuma onnistuisikin ilman, että korona-altistumisia tapahtuu, voi mallia ottava yhdistys kompastua kohtalokkaampiin seurauksiin.

En lähtökohtaisesti usko, että Kuhankuonon laturetki muodostuisi koronalingoksi, sillä väkeä oli paikalla porrastetusti useiden tuntien ajan. Ymmärrän myös psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tärkeyden Valpperin kylälle.

Ulkoreippailuun tulee kannustaa erityisesti nyt, mutta vastuullisesti ja viranomaismääräyksiä noudattaen. Olemme samassa veneessä kaikki; jaksetaan vielä ja koitetaan pitää yhdistystemme toiminta turvallisena.

Sanna Paasikivi

yhdistysaktiivi

Turku